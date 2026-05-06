ULTIM'ORA
Calciomercato Roma, la Juventus punta Ndicka: una vecchia conoscenza di Gasperini come contropartita Rosella Sensi: “Siamo a -1 dalla Juventus e possiamo ancora lottare” Trigoria, Pellegrini ancora a parte: lavoro personalizzato per Malen Calciomercato Roma, la Juventus punta Pisilli: interesse anche dalla Bundesliga e la Premier League La Roma di Gasperini vola e infrange un tabù durato 8 stagioni DS Roma, D’Amico si chiama fuori: “Nessun contatto” Roma, idea Manna per il dopo Massara: primi contatti con il Napoli, ma De Laurentiis non molla Parma-Roma, arbitra Chiffi: Mazzoleni al VAR Mercato, Wesley incanta e mezza Europa si muove: la Roma resiste, ma l’estate può cambiare tutto Pellegrini frena ancora: Parma a rischio, derby nel mirino per prendersi la Roma
INTERVISTE
INTERVISTA

Rosella Sensi: “Siamo a -1 dalla Juventus e possiamo ancora lottare”

Redazione
Pubblicato 58 minuti fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Rosella Sensi: “Siamo a -1 dalla Juventus e possiamo ancora lottare”

Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, è tornata a parlare dei giallorossi e della corsa Champions a 3 giornate dalla fine del campionato.

L’ex presidentessa giallorossa, intervistata ai microfoni di AGI a margine di un evento a Montecitorio, ha espresso il suo parere, su alcuni avvenimenti che riguardano i giallorossi, dalle dimissioni di Ranieri, alla corsa Champions.

Rosella Sensi: “Tifosi? Mi commuovono per l’affetto che danno alla nostra famiglia”

Un breve commento anche sul caos dirigenziale che ha portato al licenziamento di Claudio Ranieri: “Sono stata lunedì allo stadio. Ho visto una grande partita una bella Roma, una bella squadra, un grande allenatore, quindi incrociamo le dita perché comunque siamo a meno uno dalla Juventus. Ci mancano poche partite quindi possiamo lottare”

Sulle tensioni che hanno portato all’addio di Ranieri: “Non è compito mio tranquillizzare i tifosi perché io sono un ex presidente e da tifosa sono tranquilla”.

Sul rapporto con i tifosi giallorossi: “Sì, devo dire che gli voglio bene e mi commuovono soprattutto nel ricordo di mio padre, ma anche nei miei confronti”.

#asr #asroma #Juventus #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181290 articoli

ARTICOLI CORRELATI