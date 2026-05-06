Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, è tornata a parlare dei giallorossi e della corsa Champions a 3 giornate dalla fine del campionato.
L’ex presidentessa giallorossa, intervistata ai microfoni di AGI a margine di un evento a Montecitorio, ha espresso il suo parere, su alcuni avvenimenti che riguardano i giallorossi, dalle dimissioni di Ranieri, alla corsa Champions.
Rosella Sensi: “Tifosi? Mi commuovono per l’affetto che danno alla nostra famiglia”Un breve commento anche sul caos dirigenziale che ha portato al licenziamento di Claudio Ranieri: “Sono stata lunedì allo stadio. Ho visto una grande partita una bella Roma, una bella squadra, un grande allenatore, quindi incrociamo le dita perché comunque siamo a meno uno dalla Juventus. Ci mancano poche partite quindi possiamo lottare”
Sulle tensioni che hanno portato all’addio di Ranieri: “Non è compito mio tranquillizzare i tifosi perché io sono un ex presidente e da tifosa sono tranquilla”.
Sul rapporto con i tifosi giallorossi: “Sì, devo dire che gli voglio bene e mi commuovono soprattutto nel ricordo di mio padre, ma anche nei miei confronti”.