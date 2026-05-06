Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, è tornata a parlare dei giallorossi e della corsa Champions a 3 giornate dalla fine del campionato.

L’ex presidentessa giallorossa, intervistata ai microfoni di AGI a margine di un evento a Montecitorio, ha espresso il suo parere, su alcuni avvenimenti che riguardano i giallorossi, dalle dimissioni di Ranieri, alla corsa Champions.

Rosella Sensi: “Tifosi? Mi commuovono per l’affetto che danno alla nostra famiglia”

“Sono stata lunedì allo stadio. Ho visto una grande partita una bella Roma, una bella squadra, un grande allenatore, quindi incrociamo le dita perché comunque siamo a meno uno dalla Juventus. Ci mancano poche partite quindi possiamo lottare”

Sulle tensioni che hanno portato all’addio di Ranieri: “Non è compito mio tranquillizzare i tifosi perché io sono un ex presidente e da tifosa sono tranquilla”.

Sul rapporto con i tifosi giallorossi: “Sì, devo dire che gli voglio bene e mi commuovono soprattutto nel ricordo di mio padre, ma anche nei miei confronti”.