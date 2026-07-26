ULTIM'ORA
LIVE – Cannes-Roma 0-1: vantaggio Dybala Kumbulla ai saluti con la Roma? Il Rayo Vallecano accelera: pronta la proposta per il difensore Summerville sorprende tutti: “L’Al Hilal compete con i migliori club del mondo” Koné-Manchester United, tutto fermo: i Red Devils frenano e Mount può chiudere la porta al francese Calciomercato Roma, si complica la pista per Rashford Calciomercato Roma, dalla Spagna: continua l’interesse per Ruggeri Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione Mercato Roma, trovato l’accordo con il Bologna per Dovbyk Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione Calciomercato Roma, torna caldo il nome di Alajbegovic: il Chelsea complica la corsa
CALCIOMERCATO

Calciomercato Roma, si complica la pista per Rashford

Dienabou Balde
Pubblicato 4 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si complica la pista per Rashford

Il sogno di vedere Marcus Rashford con la maglia della Roma difficilmente potrebbe realizzarsi.

Il nome di Marcus Rashford è stato accostato anche alla Roma in queste ultime ore. L’attaccante inglese sarebbe stato proposto al club giallorosso, che ha valutato la possibilità di un eventuale affondo per un giocatore di grande esperienza internazionale e con qualità importanti nel reparto offensivo.

La trattativa, però, si prospetta tutt’altro che semplice. A frenare l’operazione sono soprattutto i costi elevati legati al calciatore, come riferisce Matteo Moretto.  Lo stesso giocatore non avrebbe aperto alla possibilità di iniziare una nuova avventura in Italia.

La Roma resta comunque vigile sul mercato alla ricerca di rinforzi per l’attacco, ma per trasformare il sondaggio in una vera trattativa serviranno condizioni favorevoli e la disponibilità a trovare un’intesa sul piano economico. Al momento, dunque, la pista Rashford rimane una possibilità da monitorare, ma con diversi ostacoli da superare.

#asroma #Gasperini #Manchester United #Mercato #Rashford

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

40 articoli

ARTICOLI CORRELATI