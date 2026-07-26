Il sogno di vedere Marcus Rashford con la maglia della Roma difficilmente potrebbe realizzarsi.

Il nome di Marcus Rashford è stato accostato anche alla Roma in queste ultime ore. L’attaccante inglese sarebbe stato proposto al club giallorosso, che ha valutato la possibilità di un eventuale affondo per un giocatore di grande esperienza internazionale e con qualità importanti nel reparto offensivo.

La trattativa, però, si prospetta tutt’altro che semplice. A frenare l’operazione sono soprattutto i costi elevati legati al calciatore, come riferisceLo stesso giocatore non avrebbe aperto alla possibilità di iniziare una nuova avventura in Italia.

Laresta comunque vigile sul mercato alla ricerca di rinforzi per l’attacco, ma per trasformare il sondaggio in una vera trattativa serviranno condizioni favorevoli e la disponibilità a trovare un’intesa sul piano economico. Al momento, dunque, la pistarimane una possibilità da monitorare, ma con diversi ostacoli da superare.