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Kumbulla ai saluti con la Roma? Il Rayo Vallecano accelera: pronta la proposta per il difensore

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Kumbulla ai saluti con la Roma? Il Rayo Vallecano accelera: pronta la proposta per il difensore

Il futuro di Marash Kumbulla resta ancora tutto da definire. La sua situazione appare sempre più lontana dal progetto tecnico giallorosso.

Presenza a Trigoria, ma senza allenamenti

Kumbulla è attualmente una sorta di “presente assente” a Trigoria. Il centrale classe 2000 ha risposto alla convocazione della Roma per il ritiro estivo, ma per il momento non sta lavorando insieme al resto del gruppo. Una situazione che alimenta le voci su una possibile partenza durante questa finestra di mercato.

L’interesse del Rayo

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul difensore è forte il pressing del Rayo Vallecano. Il club spagnolo avrebbe infatti intensificato i contatti per provare a portare Kumbulla nella Liga e avrebbe già preparato una proposta contrattuale per convincere il giocatore. L’interesse sembra quindi concreto, con il centrale che valuta le prossime mosse per il proprio futuro.

Una nuova avventura all’orizzonte

Dopo diverse stagioni condizionate anche dagli infortuni e da una concorrenza elevata nella rosa giallorossa, Kumbulla potrebbe essere vicino a una nuova esperienza lontano dalla Capitale. La Roma resta in attesa di eventuali offerte ufficiali, mentre il Rayo Vallecano sembra intenzionato a chiudere l’operazione e assicurarsi un difensore giovane ma già con esperienza internazionale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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