Dopo essere stato accostato a diversi club europei nelle scorse settimane, Crysencio Summerville ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con l’Al Hilal.

Le prime parole da giocatore dell’Al Hilal

Comincia con grande entusiasmo l’esperienza di Crysencio Summerville in Arabia Saudita. L’attaccante olandese, durante la conferenza di presentazione, ha raccontato le sensazioni provate prima di accettare l’offerta dell’Al Hilal, spiegando di essere rimasto colpito dal livello dimostrato dalla squadra negli ultimi mesi.

Le dichiarazioni del giocatore

Una scelta convinta

Nel corso della presentazione ufficiale,ha rivelato di aver seguito con attenzione il percorso dell’, restando impressionato dalle prestazioni offerte contro alcune delle migliori squadre del panorama internazionale. “Ho guardato le partite dell’Al Hilal al Mondiale per Club e ho capito il livello di questa squadra. Ha saputo competere contro i club migliori del mondo, sono rimasto molto sorpreso. Sono davvero entusiasta di essere qui”, ha dichiarato l’esterno olandese.

Le parole di Summerville confermano come il progetto dell’Al Hilal abbia avuto un peso determinante nella sua decisione. Il classe 2001 ha mostrato grande convinzione per questa nuova avventura, sottolineando l’ambizione del club saudita e la qualità della rosa, elementi che lo hanno spinto ad accettare la proposta e a iniziare con entusiasmo questo nuovo capitolo della sua carriera.