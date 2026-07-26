Il futuro di Manu Koné resta uno dei temi più caldi del mercato della Roma. Sul centrocampista francese continua l’interesse di diversi club.

Situazione ancora in stallo

La Roma continua a monitorare con attenzione la situazione di Manu Koné, considerato uno dei possibili sacrifici di questa finestra di mercato. Il club giallorosso è disposto ad ascoltare offerte, ma non intende fare sconti: la valutazione resta di circa 60 milioni di euro, cifra che finora nessuna società ha deciso di mettere sul tavolo.

Il piano dello United

Mount cambia gli scenari

Secondo quanto riportato dal, ilavrebbe momentaneamente messo in stand-by l’operazione. Dopo gli investimenti già effettuati per, isono chiamati prima a sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Inoltre, il tecnicoavrebbe indicato come priorità l’acquisto di un’ala sinistra, rinviando così l’eventuale innesto di un nuovo centrocampista.

A complicare ulteriormente la pista inglese c’è anche la possibile evoluzione tattica interna. Mason Mount potrebbe infatti essere arretrato in mediana, ricoprendo proprio quel ruolo che il Manchester stava cercando sul mercato. Una soluzione che ridurrebbe ulteriormente le possibilità di vedere Koné in Premier League, anche perché il grande obiettivo dello United resta Aurélien Tchouaméni. Per il centrocampista della Roma, dunque, il futuro è ancora tutto da scrivere, mentre resta vivo anche l’interesse dell’Al Ahli.