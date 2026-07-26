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Koné-Manchester United, tutto fermo: i Red Devils frenano e Mount può chiudere la porta al francese

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Koné-Manchester United, tutto fermo: i Red Devils frenano e Mount può chiudere la porta al francese

Il futuro di Manu Koné resta uno dei temi più caldi del mercato della Roma. Sul centrocampista francese continua l’interesse di diversi club.

Situazione ancora in stallo

La Roma continua a monitorare con attenzione la situazione di Manu Koné, considerato uno dei possibili sacrifici di questa finestra di mercato. Il club giallorosso è disposto ad ascoltare offerte, ma non intende fare sconti: la valutazione resta di circa 60 milioni di euro, cifra che finora nessuna società ha deciso di mettere sul tavolo.

Il piano dello United

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United avrebbe momentaneamente messo in stand-by l’operazione Koné. Dopo gli investimenti già effettuati per Tielemans e Santos, i Red Devils sono chiamati prima a sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Inoltre, il tecnico Michael Carrick avrebbe indicato come priorità l’acquisto di un’ala sinistra, rinviando così l’eventuale innesto di un nuovo centrocampista.

Mount cambia gli scenari

A complicare ulteriormente la pista inglese c’è anche la possibile evoluzione tattica interna. Mason Mount potrebbe infatti essere arretrato in mediana, ricoprendo proprio quel ruolo che il Manchester stava cercando sul mercato. Una soluzione che ridurrebbe ulteriormente le possibilità di vedere Koné in Premier League, anche perché il grande obiettivo dello United resta Aurélien Tchouaméni. Per il centrocampista della Roma, dunque, il futuro è ancora tutto da scrivere, mentre resta vivo anche l’interesse dell’Al Ahli.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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