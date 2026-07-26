Calciomercato Roma, Castro sempre più vicino: trattativa con il Bologna agli ultimi dettagli

Roma-Castro, accordo a un passo: si lavora su bonus, rivendita e possibile inserimento di Dovbyk

La Roma accelera per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante. Il nome in cima alla lista è quello di Santiago Castro, centravanti del Bologna individuato come profilo ideale per completare il reparto offensivo. L’operazione è entrata nella fase decisiva e le parti continuano a confrontarsi per definire gli ultimi aspetti dell’accordo.

L’arrivo del classe 2004 è strettamente legato al futuro di Artem Dovbyk, destinato a lasciare la Capitale dopo essere uscito dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Nell’ultima stagione Castro ha collezionato 3.443 minuti complessivi tra tutte le competizioni, mettendo a segno 11 gol e servendo 4 assist. Secondo Matteo Moretto, nella giornata di domani riprenderanno i contatti tra Roma e Bologna per chiudere un affare ormai alle battute finali. Restano da definire la percentuale sulla futura rivendita e alcuni bonus legati all’operazione.