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Torna Koné, Pisilli avanza sulla trequarti

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Torna Koné, Pisilli avanza sulla trequarti

Pochi dubbi di formazione per Gasperini, che ritrova Koné e dovrebbe schierare Pisilli invece di Dybala sulla trequarti. Prossimo al rientro Dovbyk.

Il Tempo (G.Turchetti) – Novanta minuti per continuare a sognare. Gasperini è focalizzato soltanto sulla Fiorentina e sa che l’occasione è ghiotta. Il piemontese ritrova Koné dopo un mese di assenza per infortunio, mentre dovrà fare a meno dello squalificato El Aynaoui. Il francese farà coppia in mezzo al campo con CristanteTsimikas è a disposizione dopo i fastidi dei giorni scorsi, ma a sinistra sarà confermato Wesley.

Sul lato opposto, invece, la scelta potrebbe ricadere nuovamente su Celik, che si era fermato a Bologna per un lieve problema al flessore, ma senza riportare lesioni. Pochi dubbi in difesa dove Gasp non dovrebbe cambiare il terzetto composto da Mancini – diffidato – N’Dicka ed HermosoDybala sta meglio, ma sembra essere più un’opzione a gara in corso. Pisilli potrebbe essere avanzato sulla trequarti per completare il tridente con Soulé e Malen.

Oggi, intanto, Dovbyk volerà a Turku, in Finlandia, dove si era operato a metà gennaio per risolvere il problema miotendineo alla coscia sinistra, ed effettuerà una visita di controllo con la speranza di ottenere il via libera per tornare ad allenarsi con i compagni.

 

 

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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