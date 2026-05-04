Torna Koné, Pisilli avanza sulla trequarti

Pochi dubbi di formazione per Gasperini, che ritrova Koné e dovrebbe schierare Pisilli invece di Dybala sulla trequarti. Prossimo al rientro Dovbyk.

Il Tempo (G.Turchetti) – Novanta minuti per continuare a sognare. Gasperini è focalizzato soltanto sulla Fiorentina e sa che l’occasione è ghiotta. Il piemontese ritrova Koné dopo un mese di assenza per infortunio, mentre dovrà fare a meno dello squalificato El Aynaoui. Il francese farà coppia in mezzo al campo con Cristante. Tsimikas è a disposizione dopo i fastidi dei giorni scorsi, ma a sinistra sarà confermato Wesley.

Sul lato opposto, invece, la scelta potrebbe ricadere nuovamente su, che si era fermato aper un lieve problema al flessore, ma senza riportare lesioni. Pochi dubbi in difesa dovenon dovrebbe cambiare il terzetto composto da– diffidato –edsta meglio, ma sembra essere più un’opzione a gara in corso.potrebbe essere avanzato sulla trequarti per completare il tridente con

Oggi, intanto, Dovbyk volerà a Turku, in Finlandia, dove si era operato a metà gennaio per risolvere il problema miotendineo alla coscia sinistra, ed effettuerà una visita di controllo con la speranza di ottenere il via libera per tornare ad allenarsi con i compagni.