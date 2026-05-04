Gasperini torna a riveder la Champions

Volata apertissima. Rossoneri avanti sei punti, bianconeri quattro. Esolo uno., del resto, non ha mai smesso di credere nel ribaltone di fine torneo. Lo ha confermato nella conferenza stampa della vigilia e quindi senza conoscere i risultati dele della

«Ora ci sono due binari: la stagione in corso è viva, la partita contro la Fiorentina è molto importante. Affrontiamo una squadra di valore. Siamo assolutamente concentrati su questa gara, a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro la corsa Champions. Il comportamento della squadra è stato eccezionale e cerchiamo di andare avanti in queste ultime quattro partite. La nostra attenzione è su questo finale. Poi si inizierà giustamente a parlare del futuro, ma non è questo il momento. Io cercherò di essere il più chiaro possibile, anche i tifosi hanno bisogno di capire ciò che si cercherà di fare» la posizione di Gian Piero sull’attualità.

Se il calendario sembra ancora sorridere a Spalletti, non fa lo stesso effetto su Allegri. La Juve affronterà in trasferta il Lecce, ospiterà proprio la Fiorentina e chiuderà l’annata con il derby da giocare al Grande Torino; il Milan giocherà contro l’Atalanta a San Siro, andrà a Marassi per sfidare il Genoa e saluterà il suo pubblico contro il Cagliari.

Le prossime due tappe saranno complicate per i rossoneri che, come i bianconeri, sono in vantaggio negli scontri diretti sulla squadra di Gasperini. Ma la squadra di Spalletti non può permettersi di sbagliare neppure un match, nel caso in cui i giallorossi facessero l’en plein nelle prossime quattro gare. Cominciando il percorso — non proprio agevole — contro la Fiorentina e partendo dalla sesta posizione — il Como è a più 1 — in classifica. Le altre tre tappe prevedono il Parma nel viaggio in Emilia, la Lazio in casa e il Verona fuori.

«Koné ha recuperato e Dybala è già entrato in corsa a Bologna. Sono disponibili» ha confermato Gian Piero. Che quindi può contare su due titolari in più. È tornato in gruppo pure Tsimikas, ma la lista dei convocati sarà ufficializzata solo in giornata. Niente ritiro per i giocatori che si ritroveranno in mattinata a Trigoria.

Koné si è arreso il 19 marzo all’Olimpico. Chiese il cambio nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi contro il Bologna in Europa League. L’ultima sua presenza dall’inizio in campionato il 15 marzo a Como. Dybala, in campo nel finale il 25 aprile a Bologna, non è titolare dal 25 gennaio, pari all’Olimpico proprio contro il Milan. All’andata, contro i rossoneri, si fece parare da Maignan il rigore del possibile pari. Errore che pesa sulla classifica. Anche per questo (e per ottenere il rinnovo) cerca il riscatto. Stasera parte ancora in panchina, lasciando il posto all’amico Soulé nel tridente con Pisilli e Malen.