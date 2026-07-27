Dopo aver risolto la questione Santiago Castro, Roma e Bologna continuano a trattare per Artem Dovbyk.

Il calciomercato della Roma, in queste ultime ore, sta entrando sempre di più nel vivo. La società capitolina ha chiuso il suo primo colpo in entrata: è fatta per il trasferimento nella Capitale per Santiago Castro. L’attaccante si trasferisce in giallorosso per 35 milioni di euro più due di bonus.

Percorso inverso è pronto a fareCome riportato dala società emiliana e la dirigenza romanista stanno lavorando per cercare di chiudere il prima possibile l’affare che vedrebbe l’ucraino lasciare la Capitale dopo quasi due anni, e iniziare una nuova avventura in rossoblù in prestito. Le prossime ore potrebbero essere decisive: la distanza è minima.