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Calciomercato, Roma e Bologna al lavoro per chiudere l’affare Dovbyk

Dienabou Balde
Pubblicato 6 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, Roma e Bologna al lavoro per chiudere l’affare Dovbyk

Dopo aver risolto la questione Santiago Castro, Roma e Bologna continuano a trattare per Artem Dovbyk.

Il calciomercato della Roma, in queste ultime ore, sta entrando sempre di più nel vivo. La società capitolina ha chiuso il suo primo colpo in entrata: è fatta per il trasferimento nella Capitale per Santiago Castro. L’attaccante si trasferisce in giallorosso per 35 milioni di euro più due di bonus.

Percorso inverso è pronto a fare Artem Dovbyk. Come riportato da Fabrizio Romano, la società emiliana e la dirigenza romanista stanno lavorando per cercare di chiudere il prima possibile l’affare che vedrebbe l’ucraino lasciare la Capitale dopo quasi due anni, e iniziare una nuova avventura in rossoblù in prestito. Le prossime ore potrebbero essere decisive: la distanza è minima.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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