Calciomercato, trovato l’accordo per Santiago Castro

Tutto fatto per la cessione di Santiago Castro dal Bologna alla Roma. L’argentino firmerà il suo contratto dopo le visite mediche. Operazione da 35 milioni.

Come riportano sia Sky Sport che Fabrizio Romano, Roma e Bologna hanno trovato l’accordo per il passaggio di Santiago Castro in giallorosso. Sarà quindi l’argentino il primo acquisto di questa sessione di mercato. Il giocatore sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni, così da potersi aggregare al gruppo alla ripresa degli allenamenti mercoledì e partire regolarmente per il Galles con la squadra.