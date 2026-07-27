ULTIM'ORA
Dovbyk saluta Roma: accordo totale con il Bologna, stipendio a spese dei felsinei Florenzi promuove la Roma di Gasperini: “Da tifoso sono fortunato, l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro” Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi Stadio Roma, il Commissario Sessa: “Siamo confidenti e prettamente ottimisti. Troveremo il giusto equilibrio con tutti”. Calciomercato Roma, anche Manchester City e Liverpool in corsa per Mbaye Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato, trovato l’accordo per Santiago Castro

Lorenza Suriano
Pubblicato 7 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, trovato l’accordo per Santiago Castro

Tutto fatto per la cessione di Santiago Castro dal Bologna alla Roma. L’argentino firmerà il suo contratto dopo le visite mediche. Operazione da 35 milioni.

Come riportano sia Sky Sport che Fabrizio Romano, Roma e Bologna hanno trovato l’accordo per il passaggio di Santiago Castro in giallorosso. Sarà quindi l’argentino il primo acquisto di questa sessione di mercato. Il giocatore sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni, così da potersi aggregare al gruppo alla ripresa degli allenamenti mercoledì e partire regolarmente per il Galles con la squadra.

L’operazione Castro

Per quanto riguarda le cifre, il classe 2004 dovrebbe guadagnare circa 2 milioni l’anno a salire per 5 anni, mentre l’esborso della Roma per il cartellino sarà di 35 milioni tra parte fissa e bonus. Possibile anche una percentuale sulla futura rivendita. Dovbyk invece passa in rossoblu in prestito con diritto di riscatto.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

223 articoli

ARTICOLI CORRELATI