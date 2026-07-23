Summerville, altra beffa per la Roma

La Roma ci ha provato fino all’ultimo per Summerville anche se già da ieri pomeriggio lavorava sulle alternative. L’olandese va in Arabia.

Il Tempo (L.Pes) – Telenovela finita. Summerville sceglie l’Arabia e la Roma è ancora una volta beffata. E durata circa ventiquattro ore in più del previsto la vicenda che, alla fine, vede ancora una volta i giallorossi restare delusi. Ventiquattro ore nelle quali D’Amico e Gasperini hanno sperato che alla fine potesse prevalere il fascino del calcio che, forse, ancora conta. E invece, come da epilogo più logico, vincono i soldi. Anche se Summerville, di dubbi, ne ha avuti eccome.

Nusa il dopo Summerville

L’olandese aveva già svolto ieri, dopo l’inserimento dell’, le visite mediche con il club allenato da, salvo poi prendersi del tempo per decidere. L’offerta da Oriente era troppo vantaggiosa ma un bivio così importante a livello professionale e tanti interrogativi, soprattutto familari, sul trasferimento a, hanno fatto tentennare il calciatore. Nel frattempo lanon è rimasta a guardare e ha provato a convincere l’attaccante sia tramite l’allenatore che attraverso gli intermediari italiani dell’operazione. Tentativo vano.

La fiducia, a dire la verità, a Trigoria non è mai stata così elevata. Anche perché il ds D’Amico aveva fatto il massimo spingendosi oltre i 50 milioni per accontentare le richieste del West Ham che, dal canto suo, pretendeva i 53 del gentlement agreement tra club e calciatore. Dopo una lunga attesa ieri sera è arrivato il sì definitivo dell’ex Leeds all’Al-Hilal, ma la Roma già dal giorno prima aveva ricominciato a sondare il mercato. Il nome preferito a Trigoria resta quello di Nusa, ma anche il norvegese ha costi tutt’altro che contenuti. Il Lipsia infatti parte da una richiesta tra i 55 e i 60 milioni per l’esterno che in queste settimane ha attirato anche l’interesse della Premier. La Roma ha riallacciato i contatti e un tentativo verrà fatto visto il gradimento da parte del tecnico.