Summerville, altra beffa per la Roma

La Roma ci ha provato fino all’ultimo per Summerville anche se già da ieri pomeriggio lavorava sulle alternative. L’olandese va in Arabia.
Il Tempo (L.Pes) – Telenovela finita. Summerville sceglie l’Arabia e la Roma è ancora una volta beffata. E durata circa ventiquattro ore in più del previsto la vicenda che, alla fine, vede ancora una volta i giallorossi restare delusi. Ventiquattro ore nelle quali D’Amico e Gasperini hanno sperato che alla fine potesse prevalere il fascino del calcio che, forse, ancora conta. E invece, come da epilogo più logico, vincono i soldi. Anche se Summerville, di dubbi, ne ha avuti eccome.L’olandese aveva già svolto ieri, dopo l’inserimento dell’Al-Hilal, le visite mediche con il club allenato da Simone Inzaghi, salvo poi prendersi del tempo per decidere. L’offerta da Oriente era troppo vantaggiosa ma un bivio così importante a livello professionale e tanti interrogativi, soprattutto familari, sul trasferimento a Riad, hanno fatto tentennare il calciatore. Nel frattempo la Roma non è rimasta a guardare e ha provato a convincere l’attaccante sia tramite l’allenatore che attraverso gli intermediari italiani dell’operazione. Tentativo vano.
Nusa il dopo Summerville
La fiducia, a dire la verità, a Trigoria non è mai stata così elevata. Anche perché il ds D’Amico aveva fatto il massimo spingendosi oltre i 50 milioni per accontentare le richieste del West Ham che, dal canto suo, pretendeva i 53 del gentlement agreement tra club e calciatore. Dopo una lunga attesa ieri sera è arrivato il sì definitivo dell’ex Leeds all’Al-Hilal, ma la Roma già dal giorno prima aveva ricominciato a sondare il mercato. Il nome preferito a Trigoria resta quello di Nusa, ma anche il norvegese ha costi tutt’altro che contenuti. Il Lipsia infatti parte da una richiesta tra i 55 e i 60 milioni per l’esterno che in queste settimane ha attirato anche l’interesse della Premier. La Roma ha riallacciato i contatti e un tentativo verrà fatto visto il gradimento da parte del tecnico.