Oggi a Trigoria è in programma la seconda amichevole contro il Trastevere. Gasp riaccoglie Malen e N’Dicka

Tanto mercato sì, ma anche tanto lavoro sul campo. In attesa di rinforzi, Gasperini continua la preparazione in vista della prossima stagione. Dopo la Primavera, oggi la Roma sfiderà il Trastevere, squadra di Serie D. alle ore 18. Proprio in occasione di questa sfida, il tecnico torinese potrà contare su due pedine importanti: Donyell Malen e Evan N’Dicka. I due giocatori sono rientrati dopo la loro esperienza ai Mondiali in America, conclusa per entrambi ai sedicesimi di finale. Non sarà a disposizione, invece, Niccolò Pisilli, il quale ha rimediato un infortunio di natura muscolare ed è in attesa di svolgere gli esami strumentali per approfondire sull’entità dell’infortunio.

I prossimi impegni della Roma

Intanto, però, Gasp può sorridere: piano piano tutti i pezzi forti stanno rientrando, e una volta che saranno tutti a disposizione, potrà mettere le basi per ladel futuro.

Dopo l’amichevole contro la squadra romana, avrà ufficialmente inizio la seconda fase del ritiro giallorosso. Il 31 luglio la squadra partirà alla volta del Galles, dove soggiornerà per circa una settimana. Nel mezzo, il 26 luglio, i giallorossi affronterrano il Cannes (altra squadra in proprietà dei Friedkin). Come ultimo impegno ci sarà l’amichevole in trasferta contro il Borussia Dortmund il 15 di agosto. Dopo di chè inizierà ufficialmente la nuova stagione contro la Fiorentina allo stadio Olimpico.