Roma, sospiro di sollievo per Pisilli: gli esami escludono un infortunio serio

Buone notizie per la Roma sul fronte infermeria. Gli accertamenti svolti nelle ultime ore da Niccolò Pisilli hanno escluso un problema muscolare di grave entità.

Esami rassicuranti

Gli accertamenti effettuati sul centrocampista giallorosso hanno escluso una lesione importante al polpaccio. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il problema muscolare accusato da Pisilli si è rivelato meno grave del previsto, una notizia che permette alla Roma di evitare un lungo stop per uno dei giovani più interessanti della rosa.

Salta il Trastevere, poi il rientro

Nonostante l’esito positivo degli esami,non prenderà parte all’amichevole in programma oggi contro il. Lo staff medico e tecnico ha preferito non correre rischi, gestendo il recupero del centrocampista con la massima prudenza. L’obiettivo è riaverlo a disposizione nel più breve tempo possibile per il prosieguo della preparazione estiva.