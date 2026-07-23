La nuova maglia della Roma ha già fatto impazzire i tifosi giallorossi: vendite raddoppiate

A meno di 24 ore dall’annuncio ufficiale, la nuova casacca giallorossa ha già incantato il popolo romanista. A giocare un ruolo chiave è stato il ritorno del vecchio stemma, simbolo di tradizione, ma soprattutto di romanismo puro. Il kit ha già fatto registrare un incremento del 50% in più delle vendite rispetto allo scorso anno. Ancora una volta, la maglia di casa si riconferma uno dei cavagli di battaglia della produzione giallorossa.

La maglia è acquistabile sul sito ufficiale del Club e del marchio