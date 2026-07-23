Roma, rotta su Nusa. Summerville arabo

Niente da fare per Summerville che va in Arabia per la gioia del West Ham. La Roma pensa a Nusa, con cui ci sono stati i primi contatti.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Troppo forte l’attrazione dei petroldollari. Anche se poi Crysencio Summerville ci ha pensato su a lungo anche ieri. Ed invece alla fine l’ala olandese ha detto sì all’offerta faraonica dell’Al Hilal, che pagherà in tutto 64,5 milioni di euro al West Ham (55 milioni di sterline) più altri dieci di bonus sufficientemente facili. Al giocatore, invece, quasi 60 milioni in 4 anni, più un ricco bonus alla firma.

Summerville è già il passato, si pensa a Nusa

, dunque, è stato a lungo dubbioso, non solo perché ancora giovane per finire in, ma anche per tutte le “turbolenze” che vive in questo momento quella parte di mondo. Solo che nella giornata di ieri c’è stato anche il pressing forte sul giocatore dello stesso, che non intendeva rinunciare a tutti quei soldi offerti dall’. Tanto che il club inglese è arrivato a “minacciare” il giocatore di tenerlo fermo inse non avesse accettato l’offerta araba.

Così il ds della Roma Tony D’Amico si è buttato subito a capofitto su un altro nome, quello di Antonio Nusa. Che potrebbe sembrare anche la terza scelta, dopo che è svanita prima la pista che portava a Greenwood e poi quella per Summerville. Ma in realtà Nusa a Trigoria è sempre stato un obiettivo numero uno, anche la scorsa stagione, quando su richiesta di Gasperini ci si era avvicinato l’ex ds Ricky Massara. Il problema però è stato (e forse è anche ora) la valutazione molto alta che dà il Lipsia al giocatore, tra i 55 e i 60 milioni di euro.

D’Amico è pronto a raddoppiargli lo stipendio, arrivando fino a 4 milioni, forse anche i 4,2 che aveva garantito all’olandese. Ieri così sono andati in scena i primi contatti, sia con il Lipsia sia con gli agenti del giocatore. Ovviamente la Roma adesso sta studiando anche altri profili.