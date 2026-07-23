FGIC, Maldini e Leonardo: “L’ideale sarebbe scegliere il CT entro questa settimana”

A seguito dell’assemblea di Lega, Maldini e Leonardo, insieme al Presidente della FGIC Malagò, hanno presentato alla stampa il nuovo progetto del calcio italiano.

Una nuova era è cominciata a Coverciano. Alla guida c’è Giovanni Malagò, supportato da Paolo Maldini (come direttore tecnico) e da Leonardo (come senior advisor). Questa mattina, tra le mura della sede milanese della Lega, si è svolta un’assemblea a cui hanno preso parte diversi esponenti dei vari club di Serie A. Tra i temi trattati c’è stato anche quello riguardante il futuro della Nazionale italiana. In conferenza stampa, Maldini e Leonardo hanno voluto fare il punto della situazione.

Maldini: “Non c’è fretta per il nuovo CT”

Il direttore tecnico si è espresso sulla scelta del CT: “L’ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe anche meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo, c’è fretta ma non c’è fretta“.

Tra le prime scelte, c’è anche il sogno Guardiola, che potrebbe diventare realtà. A proposito di ciò, Leonardo ha risposto: “È comprensibile dire che non abbiamo fretta, poi anche noi vogliamo fare quanto prima. Il percorso è fondamentale per definire quello che vogliamo: aspettare qualche giorno è cosa giusta. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, i piani sono abbastanza chiari“.

Maldini e Leonardo: “Cercheremo di dare un’idea tecnica e un’impostazione tecnica al Club Italia”

Oltre che sulla Nazionale, ci sarà da lavorare duramente attorno a tutto il mondo del calcio italiano e i due nuovi organi della Nazionale hanno già le idee chiare: “L’idea è di unire tutti in un movimento molto incentrato sulla parte tecnica. Il calcio italiano è rimasto indietro, oggi si gioca sull’uno contro uno e sulla propositività: dobbiamo dare ai ragazzi questa impostazione. La nostra scelta sarà basata su questo“.