Summerville va in Arabia, Roma su Nusa

La Roma perde Summerville che va all’Al Hilal nonostante i tentativi in extremis. Adesso l’obiettivo principale è Nusa, nonostante i costi.

Il Messaggero (S.Carina) – La risposta ufficiale è arrivata ieri pomeriggio ma la Roma dall’ora di pranzo era già oltre Summerville. Il tira e molla del ragazzo, degli agenti e degli intermediari non è piaciuto a Trigoria che si rimprovera poco stavolta. Anche i tentativi nella notte di martedì di riaprire una trattativa ormai compromessa dallo scatto dell’Al Hilal, sono andati a vuoto.

Dopo Summerville c’è Nusa

si trova nella scomoda situazione che tutti i club in giro per l’Europa sanno che a Trigoria dispongono di una forte somma da spendere. Ergo, un calciatore che vale 30 milioni, inevitabilmente per i giallorossi costerà, almeno di partenza, qualche milione in più. Un esempio è: il ds nei giorni scorsi – subodorando le difficoltà per arrivare a– aveva chiesto informazioni al. La risposta? Cinquanta milioni. Resta, nel mazzo degli assi giallorossi, l’ultima carta da giocarsi:

Forse il primo al quale il club aveva pensato in previsione del mercato estivo, dopo aver tagliato il traguardo Champions, e il primo anche ad esser stato accantonato vista la prima richiesta del Lipsia (60 milioni) che contava di poter ulteriormente lucrare sul cartellino del calciatore confidando su un mondiale da protagonista. La Norvegia in effetti è andata avanti nel torneo ma paradossalmente Nusa, dopo il gol alla Costa D’Avorio, ha pian piano perso spazio e minutaggio a favore di Schjelderup.

Ieri a Trigoria è andata in scena una riunione operativa alla quale è poi seguito un primo contatto per Nusa. Il giocatore è sul mercato, costa tanto ma D’Amico vuole provare a dribblare l’ennesima telenovela. Il ragazzo aspettava proposte dalla Premier che però tardano ad arrivare. Ci sono stati un paio di sondaggi dell’Arsenal e del Newcastle che però non si sono materializzati ancora in offerte concrete. Quello che ha in mente la Roma.