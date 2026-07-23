Tsimikas pizzica la Roma: “Non vedevo l’ora di tornare al Liverpool”

Il terzino greco ha fatto ritorno in Inghilterra dopo la breve esperienza in prestito con la Roma nella passata stagione

Dopo una stagione al disotto della aspettative, la Roma ha deciso di non riscattare Kostas Tsimikas. Il greco ha collezionato in totale 18 presenze senza mai lasciare il segno. Il terzino ha fatto già ritorno a Liverpool, dove, ai microfoni del club, ha voluto parlare del suo ritorno in Premier League e si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa sulla sua esperienza nella Capitale.

Tsimikas: “Mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto

Tra le prime cose, il giocatore ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo: “Non vedevo l’ora di tornare in“. Poi, la frecciata allae a: “L’anno scorso ho avuto una stagione molto dura e strana, ma ora sono qui. Durante l’ultimo anno mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto“.