ULTIM'ORA
Roma, il futuro di Koné resta in bilico: lo United prende tempo, ma la concorrenza aumenta FGIC, Maldini e Leonardo: “L’ideale sarebbe scegliere il CT entro questa settimana” Roma, è già amore per la nuova maglia: vendite raddoppiate rispetto allo scorso anno Mercato Roma, il retroscena su Dybala: il Boca aveva presentato un’offerta Tsimikas pizzica la Roma: “Non vedevo l’ora di tornare al Liverpool” Roma, previsto per il 10 agosto il rientro di Konè: salta il ritiro in Galles Trigoria, oggi l’amichevole contro il Trastevere: rientrano Malen e N’Dicka AMARCORD GIALLOROSSO | Roma-Juventus 4-0: la notte in cui l’Olimpico zittì la Signora Mercato Roma, l’Ah-Ahli insiste per Konè: prima deve cedere Calciomercato Roma, Soulè sempre più vicino alla permanenza
NEWS

Tsimikas pizzica la Roma: “Non vedevo l’ora di tornare al Liverpool”

Dienabou Balde
Pubblicato 2 ore fa il 23/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Tsimikas pizzica la Roma: “Non vedevo l’ora di tornare al Liverpool”

Il terzino greco ha fatto ritorno in Inghilterra dopo la breve esperienza in prestito con la Roma nella passata stagione

Dopo una stagione al disotto della aspettative, la Roma ha deciso di non riscattare Kostas Tsimikas. Il greco ha collezionato in totale 18 presenze senza mai lasciare il segno. Il terzino ha fatto già ritorno a Liverpool, dove, ai microfoni del club, ha voluto parlare del suo ritorno in Premier League e si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa sulla sua esperienza nella Capitale.

Tsimikas: “Mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto

Tra le prime cose, il giocatore ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo: “Non vedevo l’ora di tornare in Inghilterra“. Poi, la frecciata alla Roma e a Gasperini: “L’anno scorso ho avuto una stagione molto dura e strana, ma ora sono qui. Durante l’ultimo anno mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto“.

 

#asroma #Gasperini #Tskimikas

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

17 articoli

ARTICOLI CORRELATI