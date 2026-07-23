Roma, il futuro di Koné resta in bilico: lo United prende tempo, ma la concorrenza aumenta

Il nome di Manu Koné continua a essere al centro delle voci di mercato. Il centrocampista francese piace a diversi top club.

Lo United valuta più profili

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Danyal Khan, il Manchester United continua a seguire Koné, ma non considera il francese l’unica opzione per rinforzare il centrocampo. Nella lista dei Red Devils figura infatti anche Carlos Baleba del Brighton. Il club inglese ha già investito in quella zona del campo nel corso di questa sessione di mercato e, proprio per questo, non avrebbe particolare fretta di affondare il colpo per un ulteriore innesto.

Roma in attesa delle offerte

Al momento sulle scrivanie dellanon è arrivata alcuna proposta ufficiale per. Oltre al, il centrocampista resta nel mirino, che però dovrà prima completare alcune cessioni, mentre anche ilcontinua a monitorare la situazione.attende eventuali offerte concrete, mentre il giocatore è attualmente in vacanza e dovrebbe tornare a disposizione disoltanto dopo il ritiro in, con rientro previsto intorno al 10 agosto.