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Roma, il futuro di Koné resta in bilico: lo United prende tempo, ma la concorrenza aumenta

Guido Rufino
Pubblicato 28 secondi fa il 23/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, il futuro di Koné resta in bilico: lo United prende tempo, ma la concorrenza aumenta

Il nome di Manu Koné continua a essere al centro delle voci di mercato. Il centrocampista francese piace a diversi top club. 

Lo United valuta più profili

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Danyal Khan, il Manchester United continua a seguire Koné, ma non considera il francese l’unica opzione per rinforzare il centrocampo. Nella lista dei Red Devils figura infatti anche Carlos Baleba del Brighton. Il club inglese ha già investito in quella zona del campo nel corso di questa sessione di mercato e, proprio per questo, non avrebbe particolare fretta di affondare il colpo per un ulteriore innesto.

Roma in attesa delle offerte

Al momento sulle scrivanie della Roma non è arrivata alcuna proposta ufficiale per Koné. Oltre al Manchester United, il centrocampista resta nel mirino dell’Al-Ahli, che però dovrà prima completare alcune cessioni, mentre anche il Chelsea continua a monitorare la situazione. Tony D’Amico attende eventuali offerte concrete, mentre il giocatore è attualmente in vacanza e dovrebbe tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini soltanto dopo il ritiro in Galles, con rientro previsto intorno al 10 agosto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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