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Mercato Roma, il retroscena su Dybala: il Boca aveva presentato un’offerta

Dienabou Balde
Pubblicato 1 ora fa il 23/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, il retroscena su Dybala: il Boca aveva presentato un’offerta

Il club argentino si era fatto avanti, ancora una volta, per il 21 che ha scelto la Roma.

La telenovela Dybala-Boca Juniors è andata in scena anche questa nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il talento argentino, però, ha voluto mettere i titoli di coda una volta per tutte: prima rifiutando un’offerta presentata dal club argentino, poi rinnovando con la Roma.

Come racconta Il Corriere dello Sport, infatti, la società gialloblù si era fatta avanti, bussando alle porte dell’attaccante per cercare di convincerlo a tornare in patria. Il nativo di Mar a Plata, però, non si è lasciato convincere e ha sempre messo i giallorossi al primo posto. Dopo tanta attesa, pochi giorni dopo è arrivato il famigerato rinnovo che di fatto ha blindato Dybala, ma che soprattutto ha sottolineato tutto l’amore che prova per questa maglia.

Ovviamente in Argentina non l’hanno presa bene, tanto che lo stesso patron del Boca, Juan Riquelme ha voluto commentare così il mancato arrivo della Joya: “Chiedete a lui“, ai microfoni di Tyc Sports. 

 

#asroma #Dybala #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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