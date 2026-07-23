Roma, sulla maglia torna lo stemma della tradizione

Design moderno, colori tradizionali e stemma storico: la Roma presenta la nuova maglia Home 2026/27 nel giorno del suo novantanovesimo anniversario.

Nel giorno del novantanovesimo anniversario della fondazione, la Roma e Adidas hanno presentato la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, caratterizzata dal ritorno dello “stemma della tradizione”, già utilizzato nella stagione 2023/24 e indossato anche nel derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024, e dalle tonalità classiche del club, reinterpretate con un disegno essenziale e moderno. Il design, secondo la società capitolina, vuole celebrare la “Virtus” romana, intesa come unione di coraggio, forza e determinazione, con la base rossa accompagnata dalle classiche finiture gialle, linee pulite e il girocollo che riporta sul retro la scritta “Con tutte le nostre forze”.

La notte dei 99 anni accende l’attesa per il centenario