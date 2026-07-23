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Roma, sulla maglia torna lo stemma della tradizione

Andrea Di Geronimo
Pubblicato 2 giorni fa il 23/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, sulla maglia torna lo stemma della tradizione

Design moderno, colori tradizionali e stemma storico: la Roma presenta la nuova maglia Home 2026/27 nel giorno del suo novantanovesimo anniversario.

Nel giorno del novantanovesimo anniversario della fondazione, la Roma e Adidas hanno presentato la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, caratterizzata dal ritorno dello “stemma della tradizione”, già utilizzato nella stagione 2023/24 e indossato anche nel derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024, e dalle tonalità classiche del club, reinterpretate con un disegno essenziale e moderno. Il design, secondo la società capitolina, vuole celebrare la “Virtus” romana, intesa come unione di coraggio, forza e determinazione, con la base rossa accompagnata dalle classiche finiture gialle, linee pulite e il girocollo che riporta sul retro la scritta “Con tutte le nostre forze”.

La notte dei 99 anni accende l’attesa per il centenario

Come riportato da Marco Juric sulle pagine di la Repubblica, l’annuncio è arrivato poche ore dopo la grande festa dei tifosi nel centro della Capitale, con oltre cinquemila sostenitori che si sono ritrovati a Piazza San Silvestro per aspettare insieme la mezzanotte del 22 luglio. Il momento più atteso è arrivato in Via degli Uffici del Vicario 35, indirizzo legato alla nascita del sodalizio romanista. Da un balcone si sono affacciati Paulo Dybala, già vestito con il nuovo kit, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli, accolti dai cori della folla radunata sotto il palazzo. Una celebrazione a metà strada tra il compleanno e il conto alla rovescia verso il centenario, che cadrà il prossimo anno.

#asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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