Mercato Roma, l’Ah-Ahli insiste per Konè: prima deve cedere

In queste ultime ore il club saudita si sarebbe fatto avanti per Manu Konè. Prima, però, la società araba deve risolvere ancora delle questioni interne.

L’Arabia chiama. Ancora. Dopo Summerville, un altro club arabo potrebbe cambiare le carte in tavola del mercato della Roma. L’Ah-Ahli avrebbe contattato la Roma per chiedere informazioni su Manu Konè, che dopo le sue prestazioni al Mondiale con la Francia ha attirato a sè l’attenzione di diversi club, non solo europei.

Il Manchester United osserva

Come riportato dail club saudita sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta da 60 milioni di euro; prima però è necessario che debba vendere. In uscita c’è, e senza il suo addio,non può concentrarsi sul centrocampista giallorosso.

Anche Manchester si sta facendo sentire. Lo United ha da tempo messo nel mirino il giocatore, e lo stesso Konè non avrebbe escluso la possibilità di andare a giocare in Premier League. Nei prossimi giorni, il club inglese potrebbe presentarsi alle porte della Roma per trattare. Il club capitolino, dal canto suo, considera fondamentale il classe 2001, ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta onerosa, non è da escludere che il francese possa salutare la Capitale.