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Romano al Cagliari, affare chiuso: la Roma incassa 5 milioni più bonus

Guido Rufino
Pubblicato 6 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Romano al Cagliari, affare chiuso: la Roma incassa 5 milioni più bonus

Colpo in uscita per la Roma che, a pochi giorni dalla chiusura del 30 giugno, sistema un’operazione utile soprattutto sul fronte plusvalenze.

Accordo totale tra le parti

Come riportato da Sky Sport, l’intesa tra Roma e Cagliari è stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro più bonus, fino a toccare circa 6,5 milioni complessivi. Il club giallorosso inizialmente aveva impostato la trattativa su una valutazione più alta, tra i 7 e gli 8 milioni, ma ha poi scelto di chiudere per facilitare l’operazione. Per la Roma si tratta di una cessione utile a generare liquidità immediata in ottica bilancio e fair play finanziario.

Un’operazione chiave per le plusvalenze

Per la Roma questa cessione rappresenta una “boccata d’ossigeno” importante in ottica plusvalenze, soprattutto in vista della chiusura dell’esercizio al 30 giugno. Il club giallorosso ha accelerato nelle ultime settimane su diverse operazioni in uscita proprio per migliorare i conti stagionali. Romano, classe 2006, rappresenta un profilo giovane e valorizzato internamente, utile quindi anche dal punto di vista contabile. La scelta di chiudere l’affare a queste condizioni riflette la necessità di equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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