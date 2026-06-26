Romano al Cagliari, affare chiuso: la Roma incassa 5 milioni più bonus

Colpo in uscita per la Roma che, a pochi giorni dalla chiusura del 30 giugno, sistema un’operazione utile soprattutto sul fronte plusvalenze.
Accordo totale tra le parti
Come riportato da Sky Sport, l’intesa tra Roma e Cagliari è stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro più bonus, fino a toccare circa 6,5 milioni complessivi. Il club giallorosso inizialmente aveva impostato la trattativa su una valutazione più alta, tra i 7 e gli 8 milioni, ma ha poi scelto di chiudere per facilitare l’operazione. Per la Roma si tratta di una cessione utile a generare liquidità immediata in ottica bilancio e fair play finanziario.