Calciomercato, il Palermo insiste per Romano

La Roma chiede 8 milioni per Alessandro Romano, ma la necessità di vendere entro fine mese può abbassare il prezzo. Il Palermo è alla finestra.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessandro Romano potrebbe finire al Palermo nella prossima stagione. Il centrocampista svizzero ha disputato una buona annata allo Spezia, nonostante la retrocessione del club ligure, e ha attirato l’attenzione di diverse società di Serie A e B. I rosanero sembrano però quella maggiormente disposta a fare sul serio.

Romano, le richieste della Roma