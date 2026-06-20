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Calciomercato, il Palermo insiste per Romano

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 20/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, il Palermo insiste per Romano

La Roma chiede 8 milioni per Alessandro Romano, ma la necessità di vendere entro fine mese può abbassare il prezzo. Il Palermo è alla finestra.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessandro Romano potrebbe finire al Palermo nella prossima stagione. Il centrocampista svizzero ha disputato una buona annata allo Spezia, nonostante la retrocessione del club ligure, e ha attirato l’attenzione di diverse società di Serie A e B. I rosanero sembrano però quella maggiormente disposta a fare sul serio.

Romano, le richieste della Roma

I giallorossi necessitano di plusvalenze entro il 30 giugno, e la richiesta ai possibili acquirenti è di 8 milioni di euro. L’impressione è che si possa chiudere attorno ai 6, forse qualcosina in più. Oltre alla compagine del City Group anche il Torino si è mosso per il classe 2006.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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