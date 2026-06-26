Roma da record sugli spalti: il Rapporto SIAE incorona l’Olimpico tra gli stadi più caldi d’Italia

La passione dei tifosi della Roma continua a essere uno degli elementi più riconoscibili del calcio italiano.
Il derby guida la classifica
Secondo il Rapporto SIAE 2025, la partita più seguita dell’anno è stata il derby tra Roma e Lazio, disputato il 5 gennaio e seguito da 73.932 spettatori. Un dato che conferma ancora una volta la stracittadina come uno degli eventi sportivi più sentiti e partecipati del panorama nazionale.
Olimpico sempre sold out
Il dominio romanista tra gli eventi più seguiti prosegue anche con altre due gare casalinghe. Roma-Genoa
, giocata il 29 dicembre, ha registrato 73.553 presenze
, mentre Roma-Milan
ha raggiunto quota 73.116 spettatori. Numeri che ribadiscono la capacità dell’Olimpico
di trasformarsi in una cornice costantemente gremita, indipendentemente dall’avversario.
Un legame senza eguali
La fotografia del rapporto SIAE
evidenzia come la Roma
sia stabilmente tra i club con maggiore richiamo di pubblico in Italia
. Un dato che non riguarda solo i risultati sportivi, ma soprattutto l’identità di una tifoseria che continua a riempire lo stadio con costanza, rendendo ogni partita un grande evento collettivo.