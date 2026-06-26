Roma da record sugli spalti: il Rapporto SIAE incorona l’Olimpico tra gli stadi più caldi d’Italia

La passione dei tifosi della Roma continua a essere uno degli elementi più riconoscibili del calcio italiano.

Il derby guida la classifica

Secondo il Rapporto SIAE 2025, la partita più seguita dell’anno è stata il derby tra Roma e Lazio, disputato il 5 gennaio e seguito da 73.932 spettatori. Un dato che conferma ancora una volta la stracittadina come uno degli eventi sportivi più sentiti e partecipati del panorama nazionale.

Olimpico sempre sold out

Un legame senza eguali

Il dominio romanista tra gli eventi più seguiti prosegue anche con altre due gare casalinghe., giocata il 29 dicembre, ha registrato, mentreha raggiunto quota 73.116 spettatori. Numeri che ribadiscono la capacitàdi trasformarsi in una cornice costantemente gremita, indipendentemente dall’avversario.

La fotografia del rapportoevidenzia come lasia stabilmente tra i club con maggiore richiamo di pubblico in. Un dato che non riguarda solo i risultati sportivi, ma soprattutto l’identità di una tifoseria che continua a riempire lo stadio con costanza, rendendo ogni partita un grande evento collettivo.