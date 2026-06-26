Fabrizio Romano: per Dybala si aspetta la risposta dei Friedkin

Ancora attesa per il rinnovo di Dybala, ma filtra ottimismo da entrambe le parti. I dettagli da limare sono pochi, manca l’ultima risposta dei Friedkin.
Dybala ha inviato una controproposta
Fabrizio Romano sul suo canale Youtube conferma quanto detto da Gianluca Di Marzio ieri sera sul conto del rinnovo di contratto dell’argentino, aggiungendo qualche dettaglio ulteriore. L’entourage del calciatore avrebbe inviato alla società giallorossa una controproposta 15 giorni fa per cui si attende ancora la risposta dei Friedkin. In caso di decisione positiva la Joya sarebbe pronta a procedere direttamente con le firme senza ulteriori richieste.