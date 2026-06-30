Roma, summit decisivo sul mercato: Friedkin, Gasperini e D’Amico fissano il budget per i colpi

La Roma è pronta a entrare nel vivo della programmazione estiva.
Nessun big ceduto entro il 30 giugno
La proprietà Friedkin ha scelto di non privarsi di alcun elemento di primo piano entro la chiusura dell’esercizio, nonostante la necessità di valutare possibili cessioni per motivi di bilancio. Una decisione che conferma la volontà del club di preservare l’ossatura della squadra, rinviando eventuali operazioni in uscita alle prossime settimane.
Vertice per il budget di mercatoSecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, nelle prossime ore è previsto un incontro tra Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D’Amico e la proprietà. Il summit servirà a definire il budget destinato alle operazioni in entrata e a tracciare le linee guida del mercato estivo giallorosso.
Le strategie per la nuova Roma
Dal confronto tra allenatore, dirigenza e proprietà potrebbero arrivare le prime indicazioni concrete sulle priorità del club. Una volta stabilite le risorse economiche a disposizione, la Roma potrà accelerare sui profili individuati per rinforzare la rosa e consegnare a Gasperini una squadra competitiva in vista della nuova stagione.