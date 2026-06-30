ULTIM'ORA
Roma, summit decisivo sul mercato: Friedkin, Gasperini e D’Amico fissano il budget per i colpi Mondiali 2026, Costa d’Avorio fuori: Norvegia avanti con Haaland. Zero minuti per Ndicka Roma, doppio rinnovo in arrivo: Cristante e Mancini sempre più leader del progetto Juventus, accordo con la UEFA: multa da 6 milioni e paletti sulle liste per le coppe Calciomercato Roma, la Fiorentina mette sul mercato Gudmundsson: i giallorossi osservano Dovbyk: “Quando ho parlato con De Rossi ho scelto la Roma. Con lui sentivo una connessione unica. Ora voglio capire se c’è spazio per me qui” Calciomercato Roma, Moretto smentisce l’interesse del Betis per Salah-Eddine Roma, i giallorossi incassano 300.000 euro da Frattesi: il motivo Rinnovi Roma, attesa per l’ufficialità di Dybala: si tratta per i “Senatori” Calciomercato Roma, Svilar non si muove: rifiutata l’offerta della Juventus da 40 milioni
CALCIOMERCATO

Roma, summit decisivo sul mercato: Friedkin, Gasperini e D’Amico fissano il budget per i colpi

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 30/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, summit decisivo sul mercato: Friedkin, Gasperini e D’Amico fissano il budget per i colpi

La Roma è pronta a entrare nel vivo della programmazione estiva. 

Nessun big ceduto entro il 30 giugno

La proprietà Friedkin ha scelto di non privarsi di alcun elemento di primo piano entro la chiusura dell’esercizio, nonostante la necessità di valutare possibili cessioni per motivi di bilancio. Una decisione che conferma la volontà del club di preservare l’ossatura della squadra, rinviando eventuali operazioni in uscita alle prossime settimane.

Vertice per il budget di mercato

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, nelle prossime ore è previsto un incontro tra Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D’Amico e la proprietà. Il summit servirà a definire il budget destinato alle operazioni in entrata e a tracciare le linee guida del mercato estivo giallorosso.

Le strategie per la nuova Roma

Dal confronto tra allenatore, dirigenza e proprietà potrebbero arrivare le prime indicazioni concrete sulle priorità del club. Una volta stabilite le risorse economiche a disposizione, la Roma potrà accelerare sui profili individuati per rinforzare la rosa e consegnare a Gasperini una squadra competitiva in vista della nuova stagione.

#asr #asroma #d'amico #Friedkin #Gasperini #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

31 articoli

ARTICOLI CORRELATI