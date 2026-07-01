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Roma, dopo 53 anni si chiude un’era: il commovente saluto a Bruno Conti

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, dopo 53 anni si chiude un’era: il commovente saluto a Bruno Conti

La Roma dice addio a una delle figure più rappresentative della sua storia.

Finisce una storia lunga 53 anni

Il 30 giugno si è concluso ufficialmente il rapporto tra Bruno Conti e la Roma. Una carriera straordinaria vissuta interamente in giallorosso, prima da calciatore e poi da dirigente, allenatore e responsabile del settore giovanile. Lo stesso Conti ha spiegato che la decisione è maturata per dedicare più tempo alla famiglia e alla moglie, dopo una vita spesa al servizio del club.

Il tributo della Roma e l’affetto dei tifosi

La società ha voluto rendere omaggio a una delle sue bandiere con un video pubblicato sui canali social, accompagnato dalla semplice ma significativa frase: “Grazie Bruno”, impreziosita da un cuore giallo e uno rosso. Un messaggio che ha immediatamente raccolto migliaia di commenti da parte dei tifosi romanisti, che hanno espresso affetto, riconoscenza e nostalgia nei confronti di una vera leggenda della storia giallorossa.

Un addio, ma non definitivo?

Quello di Bruno Conti potrebbe essere soltanto un arrivederci. Tra i sostenitori della Roma c’è già chi sogna di rivederlo vicino al club in occasione del centenario, magari con un ruolo da ambasciatore o testimonial. Per ora si chiude un percorso irripetibile durato 53 anni, ma il legame tra “MaraZico” e i colori giallorossi appare destinato a non interrompersi mai.

#asr #asroma #Conti #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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