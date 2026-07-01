Eusebio Di Francesco, in una recente intervista ha ripercorso le principali tappe della propria carriera da allenatore, tra cui l’esperienza alla Roma.

Nel corso del podcast Doppiopasso, l’ex tecnico giallorosso si è soffermato anche sull’esperienza in giallorosso, definendola una tappa importante del suo percorso e ammettendo anche alcuni errori commessi durante il secondo anno nella Capitale.

Di Francesco: “Ci sono momenti in cui fai delle scelte o ti poni nella maniera sbagliata”

“Sono state tutte esperienze e tappe importanti. Ne ho vissute diverse che magari non sono andate bene, ma mi hanno aiutato a crescere e a cambiare. Al Sassuolo ho avuto l’opportunità di dare continuità al mio lavoro. Sono rimasto cinque anni, siamo arrivati a giocare in Europa League e abbiamo vinto un campionato. È stato il posto che mi ha dato di più, soprattutto dal punto di vista della crescita come allenatore. Ci sono state poi altre tappe importanti, come Roma, perché arrivare lì da allenatore era sempre stato un mio pallino. Peccato, perché nel secondo anno anch’io avevo un po’, tra virgolette, mollato sotto il peso delle pressioni. Ci sono momenti in cui fai delle scelte o ti poni nella maniera sbagliata, ma spesso te ne rendi conto soltanto dopo”.