La Roma fa muro pure per Svilar, adesso la svolta

La Roma ha respinto tutti gli assalti dell’ultimo minuto per i suoi gioielli, tra cui Svilar e Pisilli. Ora gli acquisti: si punta su Greenwood.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Di solito ad alzare un muro ci pensa Svilar, ieri è stato compito dei Friedkin alzarne uno per respingere l’offerta arrivata per il portierone belga. La dead line del 30 giugno è stata superata e come era prevedibile qualche club nelle ultime ore ha provato a bussare. È stato il caso della Juventus che è tornata con forza su Mile dopo il tentativo a vuoto di qualche giorno fa. Questa volta, però, i bianconeri hanno fatto sul serio mettendo sul piatto ben 42 milioni più bonus ricevendo, però, un secco ‘no’. La decisione su Svilar è stata presa da Dan e Ryan che sono rimasti coerenti col messaggio fatto passare per tutto il mese di giugno: «A Trigoria non si svende nessuno».

Muro su Svilar, ora le entrate

Ma non finisce qui perché il club ha respinto un’altra offerta per, dopo quella delne è arrivata un’altra da 25 milioni daldi Farioli. La risposta non è cambiata ed è la stessa ribadita al che aveva provato a soffiare. Ora bisognerà fare i conti con la Uefa anche perché la cifra delle plusvalenze non è stata raggiunta. Il rischio è di una multa più salata rispetto agli anni scorsi o di una restrizione della rosa, ma ad oggi è difficile fare previsioni.

Gasperini ha seguito da lontano la vicenda Svilar ed è rimasto in costante contatto con D’Amico. Non appena gli è stato comunicato del ‘no’ alla Juventus è rimasto soddisfatto e ha ringraziato la proprietà. Ora si aspetta che venga messa la carne sul fuoco e a Trigoria nei prossimi giorni è atteso Ed Shipley, braccio destro dei Friedkin. Il giorno del raduno (13 luglio) si avvicina e rispetto a quanto successo la passata stagione vorrebbe almeno un nuovo innesto.

Tutte le strade portano a Greenwood, la prima offerta da 40 milioni più bonus partirà nei prossimi giorni, il Marsiglia ne chiede una decina in più ma la situazione economica dei transalpini può fornire un assist. L’accordo col giocatore è stato trovato ma per evitare l’inserimento di altre squadre serve uno sprint. Gasp nella lista dei desideri ha inserito anche un’ala sinistra, un esterno di centrocampo, un vice Hermoso e un centrocampista.