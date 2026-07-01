Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo e nonostante le mancate cessioni di alcuni pezzi in ottica Settlement Agreement, la Roma potrebbe guadagnare da alcune cessioni passate.
Dopo la notizia di qualche giorno fa della cifra che incasserà la Roma da alcuni bonus di Davide Frattesi, i giallorossi potrebbero continuare a guadagnare da un altro ex.
Reynolds vicino al Rennes: la Roma guadagnerebbe 1 milione di euro
Nel momento in cui la Roma ha ceduto Bryan Reynolds si è tenuta una percentuale sulla rivendita pari al 25%.
Adesso dalla Francia, secondo Ouest-France, sembrerebbe chiusa l’operazione con il Rennes sulla base di 4 milioni di euro, addirittura si dice che il giocatore è atteso in Francia nelle prossime ore. Nelle casse giallorosse, qualora andasse in porto il tutto, dovrebbe entrare circa un milione di euro.