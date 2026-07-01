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FIGC, Malagò accelera: “CT e direttore tecnico entro una settimana”. Su Maldini non si sbilancia

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
FIGC, Malagò accelera: “CT e direttore tecnico entro una settimana”. Su Maldini non si sbilancia

La FIGC è pronta a definire il nuovo corso della Nazionale.

Una settimana per chiudere il nuovo assetto

Nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio federale, Giovanni Malagò ha ribadito l’urgenza di completare il nuovo organigramma della Nazionale. Il presidente della FIGC ha spiegato che la nomina del direttore tecnico rappresenta la priorità assoluta e che, solo dopo aver definito quella casella, verrà scelto anche il nuovo commissario tecnico. L’obiettivo è chiudere entrambe le operazioni entro una settimana.

Maldini resta un’ipotesi

Tra i nomi più accostati alla Federazione continua a esserci quello di Paolo Maldini, ma Malagò ha preferito non alimentare le indiscrezioni. “Non posso confermare né smentire”, ha dichiarato il numero uno della FIGC, sottolineando come siano ancora presenti diverse variabili prima della scelta definitiva. Il presidente ha inoltre precisato di non aver ancora contattato alcun candidato per la panchina azzurra, proprio perché intende prima definire il ruolo del direttore tecnico.

Nessun limite economico e il grazie a Marotta

Malagò ha poi escluso che la sostenibilità economica rappresenti un ostacolo nella scelta del nuovo CT, spiegando di non aver nemmeno preso in considerazione questo aspetto. In chiusura, il presidente federale ha ringraziato Giuseppe Marotta per la disponibilità mostrata dalla Lega Serie A nel sostenere i progetti della FIGC, con una proposta che sarà discussa nell’assemblea del prossimo 23 luglio. Una collaborazione che potrebbe rafforzare ulteriormente il rilancio del calcio italiano.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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