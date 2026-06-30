Mondiali 2026, Costa d’Avorio fuori: Norvegia avanti con Haaland. Zero minuti per Ndicka

La Coppa del Mondo 2026 entra nella fase calda e regala già un’eliminazione pesante.

La partita: decide Haaland nel finale

Nel match disputato al Dallas Stadium, la Norvegia si è imposta per 2-1 al termine di una gara equilibrata. I norvegesi sono passati in vantaggio al 39’ con Antonio Nusa, prima della risposta della Costa d’Avorio arrivata al 74’ grazie alla rete di Amad Diallo. Quando la sfida sembrava destinata ai supplementari, al minuto 86 è arrivato il gol decisivo di Erling Haaland, che ha regalato la qualificazione agli ottavi alla sua nazionale, dove affronterà il Brasile il prossimo 5 luglio.

Costa d’Avorio eliminata, Ndicka in panchina

Una chiusura amara

Brutta notizia per la selezione africana, che saluta il torneo dopo una prestazione comunque combattuta. A fare notizia anche la situazione didifensore della, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Il centrale non ha mai trovato spazio nel torneo, complice anche il problema fisico accusato durante il derby contro la, che ne ha limitato la condizione.

Per Ndicka si chiude così un Mondiale senza minuti giocati, tra acciacchi e scelte tecniche che lo hanno tenuto ai margini. La sua assenza dal campo rappresenta uno degli aspetti meno positivi dell’avventura ivoriana, che esce comunque tra alti e bassi ma con la consapevolezza di poter ripartire da un gruppo giovane e competitivo in vista dei prossimi impegni internazionali.