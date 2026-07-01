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Roma, Salah-Eddine torna a Trigoria: il PSV saluta il calciatore

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, Salah-Eddine torna a Trigoria: il PSV saluta il calciatore

Si chiude l’avventura di Anass Salah-Eddine con la maglia del PSV Eindhoven. Il terzino sinistro marocchino rientra ufficialmente alla Roma dopo la scadenza del prestito.

Il messaggio del PSV

Attraverso un post sui social, il PSV ha voluto ringraziare Salah-Eddine per il contributo offerto durante la stagione. “Ci hai promesso che avresti lottato per la maglia e hai fatto esattamente questo”, si legge nel messaggio del club, che ha ricordato anche la conquista del terzo titolo nazionale consecutivo. Un saluto sentito, accompagnato dagli auguri per il futuro del difensore marocchino.

Una stagione da campione in Olanda

Nel corso della sua esperienza a Eindhoven, Salah-Eddine ha totalizzato 25 presenze ufficiali agli ordini di Peter Bosz, contribuendo alla vittoria della trentesima Eredivisie della storia del PSV. Il club olandese aveva a disposizione un’opzione di riscatto da 8 milioni di euro, ma la clausola non è stata esercitata a causa del mancato accordo con il calciatore.

Ora il futuro è da scrivere

Con la scadenza del prestito fissata al 1° luglio, Anass Salah-Eddine torna ufficialmente a disposizione della Roma. Nelle prossime settimane il club giallorosso valuterà il suo futuro insieme allo staff tecnico: il laterale potrebbe giocarsi le proprie chance nel ritiro estivo oppure diventare protagonista di una nuova operazione di mercato.

https://www.instagram.com/p/DaPa_5ujCNE/?igsh=dnVkcnJzcWpnbHRv

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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