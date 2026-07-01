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Calciomercato Roma, offerti 5 milioni d’ingaggio a Greenwood: il giocatore riflette

Matias Ndiaye
Pubblicato 4 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, offerti 5 milioni d’ingaggio a Greenwood: il giocatore riflette
La Roma continua a spingere per arrivare all’obiettivo numero uno in questo calciomercato: Mason Greenwood.
I giallorossi in questi giorni si stanno muovendo per risolvere la questione legata ai rinnovi dei giocatori in scadenza, ma non perdono di vista i colpi in entrata.

Greenwood-Roma, offerti 5 milioni: il giocatore ci pensa

Stando, infatti,  alle ultime informazioni che arrivano dalla Turchia, dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu sulla sua pagina X, i giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni di euro netti come ingaggio per l’attaccante inglese. Il giocatore starebbe valutando l’offerta e ne caso dovesse arrivare il tanto atteso “” del calciatore si dovrà trattare col Marsiglia, che per ora rimane fissa sulla sua richiesta: 50 milioni di euro per il cartellino. 
#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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