Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria

Mentre la nuova stagione della Roma si avvicina, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si concede gli ultimi giorni di pausa prima del ritiro estivo.
Vacanza in Alto Adige
Gasperini ha trascorso un fine settimana in Alto Adige, immerso nello scenario delle Dolomiti tra natura e panorami suggestivi. Il tecnico della Roma si è goduto la quiete della Val Pusteria, approfittando degli ultimi giorni di riposo prima del raduno fissato a Trigoria per il 13 luglio.
Tra amici e escursioniDurante il soggiorno, Gasperini è stato accompagnato dal ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti e da Giovanni Licini, presidente fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo. Il gruppo è stato accolto a Braies per un’escursione sul Monte Specie, seguita da un pranzo conviviale e da una visita alla Malga Prato Piazza, in un clima disteso e informale.
Le Tre Cime come cornice del weekend
Il giorno successivo il gruppo ha raggiunto le celebri Tre Cime di Lavaredo, con una salita che si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo in alta quota. Un momento simbolico che chiude idealmente il periodo di vacanza del tecnico, pronto ora a tornare a Roma per iniziare la preparazione della nuova stagione.