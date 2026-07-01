ULTIM'ORA
Roma-Calafiori, accordo vicino con il Basilea: intesa sulla futura rivendita, si chiudono i dettagli Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria Roma, Salah-Eddine torna a Trigoria: il PSV saluta il calciatore Roma, dopo 53 anni si chiude un’era: il commovente saluto a Bruno Conti FIGC, Malagò accelera: “CT e direttore tecnico entro una settimana”. Su Maldini non si sbilancia Calciomercato Roma, offerti 5 milioni d’ingaggio a Greenwood: il giocatore riflette Calciomercato Roma, Reynolds vicino al Rennes: i giallorossi potrebbero incassare dalla percentuale di rivendita Di Francesco: “Peccato per il secondo anno alla Roma perché avevo mollato sotto il peso delle pressioni” Calciomercato Roma, resiste ancora l’ipotesi Summerville: il West Ham fissa il prezzo UFFICIALE – Romano al Cagliari, il comunicato della Roma
NEWS
BREAKING

Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria

Guido Rufino
Pubblicato 59 minuti fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria

Mentre la nuova stagione della Roma si avvicina, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si concede gli ultimi giorni di pausa prima del ritiro estivo.

Vacanza in Alto Adige

Gasperini ha trascorso un fine settimana in Alto Adige, immerso nello scenario delle Dolomiti tra natura e panorami suggestivi. Il tecnico della Roma si è goduto la quiete della Val Pusteria, approfittando degli ultimi giorni di riposo prima del raduno fissato a Trigoria per il 13 luglio.

Tra amici e escursioni

Durante il soggiorno, Gasperini è stato accompagnato dal ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti e da Giovanni Licini, presidente fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo. Il gruppo è stato accolto a Braies per un’escursione sul Monte Specie, seguita da un pranzo conviviale e da una visita alla Malga Prato Piazza, in un clima disteso e informale.

Le Tre Cime come cornice del weekend

Il giorno successivo il gruppo ha raggiunto le celebri Tre Cime di Lavaredo, con una salita che si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo in alta quota. Un momento simbolico che chiude idealmente il periodo di vacanza del tecnico, pronto ora a tornare a Roma per iniziare la preparazione della nuova stagione.

#asr #asroma #dolomiti #Gasperini #Roma #trentino alto adige

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

36 articoli

ARTICOLI CORRELATI