Gasperini tra le Dolomiti: relax in alta quota prima del ritorno a Trigoria

Mentre la nuova stagione della Roma si avvicina, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si concede gli ultimi giorni di pausa prima del ritiro estivo.

Vacanza in Alto Adige

Gasperini ha trascorso un fine settimana in Alto Adige, immerso nello scenario delle Dolomiti tra natura e panorami suggestivi. Il tecnico della Roma si è goduto la quiete della Val Pusteria, approfittando degli ultimi giorni di riposo prima del raduno fissato a Trigoria per il 13 luglio.

Tra amici e escursioni

Le Tre Cime come cornice del weekend

Durante il soggiorno,è stato accompagnato dal ministro delle, presidente fondatore dell’per la. Il gruppo è stato accolto aper un’escursione sul, seguita da un pranzo conviviale e da una visita alla, in un clima disteso e informale.

Il giorno successivo il gruppo ha raggiunto le celebri Tre Cime di Lavaredo, con una salita che si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo in alta quota. Un momento simbolico che chiude idealmente il periodo di vacanza del tecnico, pronto ora a tornare a Roma per iniziare la preparazione della nuova stagione.