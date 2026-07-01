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Greenwood-Atletico, vertice decisivo: il Marsiglia fissa il prezzo, si decide tutto stasera

Guido Rufino
Pubblicato 7 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Greenwood-Atletico, vertice decisivo: il Marsiglia fissa il prezzo, si decide tutto stasera

La situazione legata al futuro di Mason Greenwood entra in una fase cruciale. 

Vertice tra Atlético e entourage

Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncouglu, l’Atlético Madrid avrebbe in programma un colloquio decisivo con l’entourage di Mason Greenwood. Un summit che servirà a verificare la fattibilità dell’accordo contrattuale e a capire se esistono le condizioni per procedere verso la chiusura dell’affare.

Il Marsiglia fissa il prezzo

Sul fronte economico, il Marsiglia avrebbe già stabilito la propria posizione: il club francese è disposto a lasciar partire il giocatore soltanto a fronte del pagamento del corrispettivo richiesto per il cartellino. In caso di intesa tra le parti stasera, l’Atlético sarebbe quindi pronto a soddisfare le richieste economiche per chiudere l’operazione.

Ore calde per il futuro del giocatore

La serata si preannuncia decisiva per delineare il futuro di Greenwood. Un accordo tra le parti potrebbe accelerare i tempi e dare il via libera a uno dei movimenti più seguiti di questa fase di mercato europeo, con l’Atlético Madrid pronto a inserirsi con forza nella trattativa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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