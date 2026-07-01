La ricerca del nuovo esterno d’attacco della Roma continua e nonostante l’obiettivo primario sia Greenwood, i giallorossi non abbandonano altre piste.
Uno dei tanti nomi accostati alla Roma in quest’estate è quello di Summerville dal West Ham e nonostante i rallentamenti nei contatti tra le parti, nelle ultime settimane, i giallorossi continuano a seguire l’olandese.
Il West Ham fissa il prezzo: 50 milioni di sterline
Secondo il sito transferfeed.com, il prezzo dato dalla società inglese al cartellino del giocatore è di 50 milioni di sterline. La concorrenza per l’esterno olandese sarà sicuramente alta, viste anche le buone prestazioni di quest’ultimo al Mondiale, poi eliminato ai sedicesimi dal Marocco. In ogni caso, il West Ham, lo cederà dopo la retrocessione della passata stagione e sta cercando già un sostituto.