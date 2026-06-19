Roma, spunta la carta Ekhator: il talento del Genoa può crescere con Gasperini

La Roma guarda anche al futuro e tra i nomi monitorati per rinforzare il reparto offensivo spunta quello di Jeff Ekhator.

Un jolly per l’attacco

Classe 2006 e di proprietà del Genoa, Ekhator ha collezionato circa trenta presenze nell’ultima stagione, nove delle quali da titolare. Attaccante moderno e versatile, può ricoprire più ruoli nel fronte offensivo e rappresenterebbe una soluzione preziosa a gara in corso. Secondo Tuttomercatoweb, il suo nome sarebbe finito nei radar giallorossi, anche se l’operazione dovrebbe mantenersi su cifre contenute.

L’idea Gasperini

Concorrenza interna e scenario aperto

I buoni rapporti trapotrebbero favorire un eventuale dialogo tra le parti. L’idea sarebbe quella di affidare il giovane attaccante alle cure di, tecnico che nel corso della carriera ha spesso valorizzato profili emergenti. Al momento, però, non si registrano trattative concrete e l’allenatore piemontese continua a chiedere rinforzi già pronti per affrontare una stagione ricca di impegni.

Nella rosa giallorossa è già presente un profilo simile come Robinio Vaz, fattore che potrebbe influenzare le strategie del club. Tuttavia il mercato riserva spesso sorprese e la candidatura di Ekhator resta da seguire con attenzione. Per ora si tratta di una semplice suggestione, ma il talento del Genoa potrebbe trasformarsi in una delle idee più interessanti dell’estate romanista.