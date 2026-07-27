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Roma, giovedì via al ritiro in Galles

Andrea Di Geronimo
Pubblicato 9 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, giovedì via al ritiro in Galles

Cardiff, Newport, Brighton e Borussia Dortmund: la Roma affronta un ciclo di test utili per affinare la condizione in vista del campionato.

Archiviata la terza amichevole in una settimana, la Roma si avvicina a un mese intenso sotto il profilo degli impegni. Reduci dai sei gol rifilati a Primavera e Trastevere e dal 3-3 contro il Cannes, i giallorossi sono infatti attesi da quattro test nei primi quindici giorni di agosto. Come riporta Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, il 1º agosto, alle ore 16, gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno il Cardiff City, formazione di Championship; tre giorni più tardi, il 4 agosto alle ore 20, sarà la volta del Newport, militante in League Two.

Brighton e Borussia Dortmund, si alza l’asticella

Dopo questo match, il livello delle avversarie resterà costantemente alto: l’8 agosto (ore 16) è in programma BrightonRoma, mentre il 15 agosto (alle 17.30) il confronto da Champions League con il Borussia Dortmund. La parte di lavoro al Fulvio Bernardini è dunque quasi ultimata, con la squadra, rientrata ieri sera dalla Costa Azzurra, che oggi e domani disporrà di due giornate di riposo. Mercoledì pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti, mentre giovedì la squadra partirà per il Galles.

#asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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