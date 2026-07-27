Roma, giovedì via al ritiro in Galles

Cardiff, Newport, Brighton e Borussia Dortmund: la Roma affronta un ciclo di test utili per affinare la condizione in vista del campionato.

Archiviata la terza amichevole in una settimana, la Roma si avvicina a un mese intenso sotto il profilo degli impegni. Reduci dai sei gol rifilati a Primavera e Trastevere e dal 3-3 contro il Cannes, i giallorossi sono infatti attesi da quattro test nei primi quindici giorni di agosto. Come riporta Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, il 1º agosto, alle ore 16, gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno il Cardiff City, formazione di Championship; tre giorni più tardi, il 4 agosto alle ore 20, sarà la volta del Newport, militante in League Two.

Brighton e Borussia Dortmund, si alza l’asticella