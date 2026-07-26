Roma, Dybala trascina i giallorossi: doppietta al Cannes e condizione fisica in crescita

Roma-Cannes, Paulo Dybala convince Gasperini: due gol e segnali positivi in vista del campionato

La Roma esce dall’amichevole contro il Cannes con una certezza in più: Paulo Dybala è già in grande condizione. L’argentino è stato il protagonista del test estivo, realizzando una doppietta e confermando di essere uno degli uomini chiave della squadra di Gian Piero Gasperini.

Oltre ai due gol, la Joya ha impressionato per brillantezza, qualità nelle giocate e partecipazione alla manovra offensiva. Il numero 21 è apparso in crescita dal punto di vista atletico, muovendosi con continuità tra le linee e creando costantemente pericoli alla difesa avversaria. Per Gasperini si tratta di un segnale molto incoraggiante. Dopo una stagione condizionata da alcuni problemi fisici, Dybala sembra aver ritrovato continuità e condizione, aspetti fondamentali per il nuovo progetto tecnico giallorosso.