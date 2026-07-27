Castro a un passo dalla Roma: ecco il primo colpo per Gasperini

Castro ha scelto la Roma e l’accordo è vicino. Restano aperti i dossier Dovbyk e Alajbegović, mentre il Cannes rimonta i giallorossi in amichevole.

Stando a quanto si legge su la Repubblica, a firma di Marco Juric, Santiago Castro è ormai a un passo dalla Roma. Nelle ultime ore il club della famiglia Friedkin ha impresso un’accelerazione decisiva, arrivando a definire una trattativa da 35 milioni di euro, bonus compresi. L’attaccante argentino, dal canto suo, ha già scelto i giallorossi, raggiungendo da giorni un’intesa di massima per un contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione più bonus, e spinge per trasferirsi nella Capitale. Restano da sistemare gli ultimi dettagli tra le società, ma a Trigoria filtra grande fiducia. L’obiettivo è completare l’operazione in tempi rapidi e permettere al classe 2004 di raggiungere Gian Piero Gasperini durante il ritiro in Galles.

Dovbyk, Alajbegović e il 3-3 col Cannes

Il dossiercontinua a intrecciarsi con quello di, ma senza configurare uno scambio diretto. Ilha manifestato interesse per l’ucraino e sta valutando un prestito. A Trigoria si preferirebbe una soluzione onerosa, con un diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni., però, non ha ancora aperto al trasferimento in Emilia. L’exha già parlato cone la sua decisione è attesa a breve.

Archiviata la pratica attaccante, resta sul tavolo quella dell’ala sinistra. Kerim Alajbegović rimane un obiettivo, nonostante il grande vantaggio del Chelsea e la fretta del Bayer Leverkusen di chiudere l’affare per una cifra superiore ai 35 milioni di euro. Il progetto Roma piace (e piaceva già in primavera), ma il tempo stringe e il pressing inglese potrebbe portare alla fumata bianca già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, la squadra di Gasperini pareggia 3-3 in amichevole contro il Cannes. Dominio nel primo tempo, con la doppietta di Dybala (impreziosita da uno splendido gol su punizione) e la rete di Malen. Nella ripresa, però, disattenzioni e leggerezze consentono ai francesi di rimontare fino al pareggio. Al termine della gara, il tecnico romanista si mostra polemico per il cartellino rosso mostrato a Wesley dopo appena 45 minuti.