Dybala è la Roma: la Joya è il vero acquisto giallorosso

Paulo Dybala protagonista in Costa Azzurra, ma la Roma resta ancora senza acquisti. Castro e Nusa sono i nomi più caldi.

Mentre aspetta il primo colpo sul mercato, Gian Piero Gasperini si consola con la “vecchia Roma”. Dopo i test vinti 6-0 contro la Primavera e il Trastevere, è stata la volta dell’amichevole in famiglia contro il Cannes, altro club dei Friedkin, con Ryan, vicepresidente giallorosso, presente in tribuna. Secondo Dario Marchetti di Tuttosport, un’occasione anche per un confronto con l’allenatore, che oggi si gode l’unico regalo estivo fin qui arrivato: Paulo Dybala. Sua la doppietta che sembrava aver aperto e chiuso le danze.

Dybala trascina la Roma, ma il vero nodo resta il mercato

Nel primo temposchiera la formazione più vicina possibile all’undici tipo, conin attacco. E se lafirma l’1-0 dopo 35 minuti su calcio di punizione, il centravanti olandese raddoppia poco prima del rosso a. Un’espulsione che costringe laa giocare il secondo tempo in dieci, portando il tecnico di Grugliasco a sperimentare con diversi cambi e tantissimi Primavera in campo. Eppure giunge il 3-0 con ancora la firma di, la cui doppietta apre alla sostituzione e agli applausi dei tifosi arrivati fino in Costa Azzurra. Il sipario, però, cala con l’amaro in bocca per i capitolini e con un’altra doppietta, quella di, che accorcia le distanze fino al 2-3 prima della beffa finale, a tempo scaduto, grazie al rigore realizzato da

La preparazione, comunque, prosegue in attesa di partire, a fine mese, per il ritiro in Galles. Ma nel frattempo c’è un mercato che stenta a decollare. Mai nella storia romanista, infatti, al 27 luglio gli acquisti erano stati pari a zero. La priorità, come la scorsa estate, è quella di rinforzare l’attacco: serve un’alternativa a Donyell Malen e un esterno offensivo. Per la prima casella in queste ore si sta accelerando su Castro del Bologna, mentre più tempo richiederà l’altra, perché il profilo che piace a Trigoria è quello di Nusa, per il quale il Lipsia chiede 60 milioni di euro.