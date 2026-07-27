Ecco Castro, Dovbyk ai saluti

Da definire solo i dettagli per l’affare che porterà Castro alla Roma. Si lavora per la stessa conclusione nella questione Dovbyk.

Il Tempo (L.Pes) – Ultima curva, poi il primo rinforzo. Ore decisive per la definizione dell’affare tra Roma e Bologna per Castro. L’attaccante è pronto a diventare il primo colpo dell’estate giallorossa e Gasperini è pronto ad abbracciarlo nella settimana che porta al ritiro in Galles. Accordo raggiunto tra Roma e Bologna sulla base di un affare da 30 milioni più bonus per circa 5 milioni, e ora il ds D’Amico è al lavoro per i dettagli con gli emiliani su modalità di pagamento e percentuali di rivendita.

L’argentino, dal canto suo, ha dato da subito l’assenso al trasferimento nella Capitale e per lui è pronto un contratto da due milioni a stagione con l’aggiunta di alcuni bonus. La società aveva provato l’assalto a Tresoldi, ma l’altissimo muro eretto dal Bruges ha fatto rapidamente cambiare obiettivo e virare sul centravanti rossoblù, particolarmente apprezzato da Gasp per temperamento e prontezza sotto porta.

Da definire l’affare Dovbyk

Roma-Bologna però non si fermano alla punta sudamericana, da subito D’Amico ha provato a inserire nell’affare una contropartita tecnica e il nome di Dovbyk ha trovato il gradimento della squadra allenata da Tedesco, che nelle scorse ore ha parlato con il calciatore. Le operazioni restano slegate, ma dopo l’apertura dell’ucraino alla destinazione si lavora per definire i contorni del trasferimento che sarà sulla base del prestito. I dialoghi sull’asseperò non si fermano alla punta sudamericana, da subito D’Amico ha provato a inserire nell’affare una contropartita tecnica e il nome diha trovato il gradimento della squadra allenata da, che nelle scorse ore ha parlato con il calciatore. Le operazioni restano slegate, ma dopo l’apertura dell’ucraino alla destinazione si lavora per definire i contorni del trasferimento che sarà sulla base del prestito.

I giallorossi vorrebbero inserire l’obbligo mentre gli emiliani soltanto il diritto. Le parti continuano a dialogare per arrivare al più presto allo scambio dei documenti e alle firme, soprattutto per il passaggio di Castro alla Roma, mentre su Dovbyk c’è ancora da lavorare.