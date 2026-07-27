ULTIM'ORA
Dovbyk saluta Roma: accordo totale con il Bologna, stipendio a spese dei felsinei Florenzi promuove la Roma di Gasperini: “Da tifoso sono fortunato, l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro” Roma, è scontro sui dipendenti: Stampa Romana attacca il club per il trasferimento dei giornalisti negli store Roma, arriva la smentita: Luiz Henrique non è un obiettivo. Nessuna proposta ai giallorossi Stadio Roma, il Commissario Sessa: “Siamo confidenti e prettamente ottimisti. Troveremo il giusto equilibrio con tutti”. Calciomercato Roma, anche Manchester City e Liverpool in corsa per Mbaye Calciomercato, Salah-Eddine ai saluti: possibile ritorno in Olanda Mercato Roma, resta vivo il sogno Nusa: attesa oggi la risposta del Lipsia Mercato Roma, c’è il sì di Dovbyk per il trasferimento al Bologna: raggiunto l’accordo Mercato Roma, il rinnovo di Pellegrini è solo questione di tempo
NEWS

Roma a metà, Dybala incanta

Lorenza Suriano
Pubblicato 10 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma a metà, Dybala incanta

Dybala regala magie anche in amichevole contro il Cannes. La sua classe rimane indiscutibile e sempre più rara nel calcio moderno.

Il Messaggero (S.Carina) – Menomale che c’è Dybala. Perché aspettando volti nuovi dal mercato, la Roma o quel che resta (tra calciatori che debbono rientrare dal Mondiale, Pellegrini ancora in attesa del rinnovo, Pisilli e Vaz infortunati e Celik andato alla Juve) continua a specchiarsi nelle magie di Paulo. Ok, non possono essere considerati banchi di prova all’altezza del fuoriclasse argentino il Cannes appena tornato in serie C, il Trastevere avversario di qualche giorno fa (serie D) o la Primavera giallorossa sparring partner d’inizio ritiro.

Tuttavia vederlo muoversi con la scioltezza di ieri, accarezzare il pallone come sulla punizione che regala il vantaggio alla mezz’ora o nel dribbling che decreta il 3-0, è una bellezza che riempie gli occhi. Anche perché una volta uscito lui, si spegne la luce. Anche se non conta nulla e con tanti giovanissimi in campo, il Cannes pareggia 3-3 con un rigore in pieno recupero causato da Dovbyk, al passo d’addio.

Dybala simbolo romanista

Nel calcio moderno, quello dei tatticismi esasperati o dei calciatori che corrono soltanto su un binario, continuare a veder giocare Paulo riporta indietro nel tempo. E la location di Cannes sembra perfetta per questo amarcord. In Costa Azzurra infatti si annusa il profumo del calcio di una volta.

Ormai il valore della Joya per il mondo giallorosso è anche altamente simbolico, come confermato nella notte tra il 21 e il 22 luglio durante i festeggiamenti per il Centenario. Non essendoci volti nuovi da presentare, non poteva che essere lui ad affacciarsi dal balcone di via degli Uffici del Vicario, salutando i 10mila tifosi accorsi nel centro della Capitale per celebrare la nascita del club. Curioso che Paulo debba la sua permanenza a Gasperini e al terzo posto che ha regalato più forza al tecnico nei colloqui con la proprietà. Non aver avuto nemmeno lui oggi, ci avrebbe reso più poveri. Non solo a livello tecnico.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

223 articoli

ARTICOLI CORRELATI