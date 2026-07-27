Roma a metà, Dybala incanta

Dybala regala magie anche in amichevole contro il Cannes. La sua classe rimane indiscutibile e sempre più rara nel calcio moderno.

Il Messaggero (S.Carina) – Menomale che c’è Dybala. Perché aspettando volti nuovi dal mercato, la Roma o quel che resta (tra calciatori che debbono rientrare dal Mondiale, Pellegrini ancora in attesa del rinnovo, Pisilli e Vaz infortunati e Celik andato alla Juve) continua a specchiarsi nelle magie di Paulo. Ok, non possono essere considerati banchi di prova all’altezza del fuoriclasse argentino il Cannes appena tornato in serie C, il Trastevere avversario di qualche giorno fa (serie D) o la Primavera giallorossa sparring partner d’inizio ritiro.

Dybala simbolo romanista

Tuttavia vederlo muoversi con la scioltezza di ieri, accarezzare il pallone come sulla punizione che regala il vantaggio alla mezz’ora o nel dribbling che decreta il 3-0, è una bellezza che riempie gli occhi. Anche perché una volta uscito lui, si spegne la luce. Anche se non conta nulla e con tanti giovanissimi in campo, il Cannes pareggia 3-3 con un rigore in pieno recupero causato da, al passo d’addio.

Nel calcio moderno, quello dei tatticismi esasperati o dei calciatori che corrono soltanto su un binario, continuare a veder giocare Paulo riporta indietro nel tempo. E la location di Cannes sembra perfetta per questo amarcord. In Costa Azzurra infatti si annusa il profumo del calcio di una volta.

Ormai il valore della Joya per il mondo giallorosso è anche altamente simbolico, come confermato nella notte tra il 21 e il 22 luglio durante i festeggiamenti per il Centenario. Non essendoci volti nuovi da presentare, non poteva che essere lui ad affacciarsi dal balcone di via degli Uffici del Vicario, salutando i 10mila tifosi accorsi nel centro della Capitale per celebrare la nascita del club. Curioso che Paulo debba la sua permanenza a Gasperini e al terzo posto che ha regalato più forza al tecnico nei colloqui con la proprietà. Non aver avuto nemmeno lui oggi, ci avrebbe reso più poveri. Non solo a livello tecnico.