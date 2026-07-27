Arriva Castro, la Roma chiude il primo acquisto. Costa 35 milioni

Si sta per chiudere la trattativa che porta Castro alla Roma. Attaccante cattivo, può fare la prima e la seconda punta e costerà 35 milioni circa.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Sarà il primo acquisto della seconda Roma gasperiniana. Almeno lui è in arrivo, anche se di beffe fino ad ora ne sono arrivate tante. Ma stavolta sembra essere tutto ok, con Santiago Castro che in giornata dovrebbe sbarcare nella capitale per la firma e i primi approcci con l’ambiente giallorosso.

Le cifre di Castro

Paradossalmente arriva un giocatore che sulla carta è destinato a essere una riserva, seppur di lusso, dato che l’argentino viene per fare il cambio di Malen . Qualcuno vocifera che possa giocare anche come sottopunta, a sinistra, ma nel 2+1 gasperiniano quello è un ruolo che poco gli si addice. Più facile, invece, che Castro possa giocare al fianco diquando il tecnico deciderà di schierare le due punte con un trequartista alle spalle.

A conti fatti, la Roma l’argentino non lo pagherà nemmeno poco. Circa 33 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Castro diventerà il quarto giocatore più caro della storia giallorossa dopo Schick, Abraham e Dovbyk. Un investimento importante per un ragazzo che ha talento e tanta fame. Per l’argentino un contratto di 5 anni con un ingaggio a salire che parte da 2,2 milioni di euro, ma con l’aggiunta di alcuni bonus pesanti. La Roma dovrebbe quindi “sopportare” un costo complessivo attorno ai 10 milioni a stagione.

Castro potrà conoscere i suoi nuovi compagni solo mercoledì, alla ripresa degli allenamenti. Poi via al ritiro in Galles. Lì Castro potrà conoscere non solo i dettami tattici di Gasperini, ma anche entrare nelle viscere della nuova avventura romanista. Dove presumibilmente verrà aiutato dagli altri due argentini, Dybala e Soulé.