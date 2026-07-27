Arriva Castro, la Roma chiude il primo acquisto. Costa 35 milioni

Si sta per chiudere la trattativa che porta Castro alla Roma. Attaccante cattivo, può fare la prima e la seconda punta e costerà 35 milioni circa.
La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Sarà il primo acquisto della seconda Roma gasperiniana. Almeno lui è in arrivo, anche se di beffe fino ad ora ne sono arrivate tante. Ma stavolta sembra essere tutto ok, con Santiago Castro che in giornata dovrebbe sbarcare nella capitale per la firma e i primi approcci con l’ambiente giallorosso.Paradossalmente arriva un giocatore che sulla carta è destinato a essere una riserva, seppur di lusso, dato che l’argentino viene per fare il cambio di Malen. Qualcuno vocifera che possa giocare anche come sottopunta, a sinistra, ma nel 2+1 gasperiniano quello è un ruolo che poco gli si addice. Più facile, invece, che Castro possa giocare al fianco di Malen quando il tecnico deciderà di schierare le due punte con un trequartista alle spalle.
Le cifre di Castro
A conti fatti, la Roma l’argentino non lo pagherà nemmeno poco. Circa 33 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Castro diventerà il quarto giocatore più caro della storia giallorossa dopo Schick, Abraham e Dovbyk. Un investimento importante per un ragazzo che ha talento e tanta fame. Per l’argentino un contratto di 5 anni con un ingaggio a salire che parte da 2,2 milioni di euro, ma con l’aggiunta di alcuni bonus pesanti. La Roma dovrebbe quindi “sopportare” un costo complessivo attorno ai 10 milioni a stagione.
Castro potrà conoscere i suoi nuovi compagni solo mercoledì, alla ripresa degli allenamenti. Poi via al ritiro in Galles. Lì Castro potrà conoscere non solo i dettami tattici di Gasperini, ma anche entrare nelle viscere della nuova avventura romanista. Dove presumibilmente verrà aiutato dagli altri due argentini, Dybala e Soulé.