Greenwood infiamma il mercato: spuntano Arsenal e Tottenham, ma il ritorno in Premier resta complicato

Mason Greenwood continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato europeo.

Arteta e De Zerbi osservano

Il profilo di Greenwood piace molto in Premier League e, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, sia l’Arsenal di Mikel Arteta che il Tottenham guidato da Roberto De Zerbi avrebbero effettuato dei sondaggi. Secondo quanto riportato da L’Équipe, le qualità tecniche dell’inglese non sono in discussione e la stagione disputata con il Marsiglia ha riacceso l’interesse di diversi top club europei.

Il passato pesa ancora

Il Marsiglia fa muro, la Roma tratta

Nonostante i corteggiamenti, un ritorno incontinua a essere considerato piuttosto complicato. I precedentidel giocatore rappresentano ancora un tema delicato ine questo potrebbe spingerea proseguire la propria carriera all’estero. Uno scenario che, indirettamente, mantiene vive le speranze della

Il Marsiglia non ha intenzione di fare sconti e continua a valutare il cartellino del giocatore circa 55 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, si è fermata a quota 40 milioni e punta a ridurre la distanza attraverso la trattativa. Greenwood resta il grande sogno di Gasperini e l’acquisto simbolo di una squadra che vuole presentarsi da protagonista in Champions League. Ma con il passare dei giorni e l’aumento delle pretendenti, la corsa all’inglese si fa sempre più complicata.