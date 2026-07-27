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ll pomeriggio di Ryan Friedkin con i due club di “casa”

Lorenza Suriano
Pubblicato 9 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
ll pomeriggio di Ryan Friedkin con i due club di “casa”

Ieri Ryan Friedkin era in tribuna per assistere all’amichevole “in famiglia” all’amichevole tra Roma e Cannes, due squadre di proprietà della famiglia.

Corriere dello Sport (G.Marota) – A bordo campo, interessato ad ogni dettaglio del riscaldamento di Roma Cannes, ieri c’era anche un attentissimo Ryan Friedkin. Una presenza non annunciata, forse anche per questo significativa: dodici mesi fa quando la Roma venne ospitata dall’Everton per l’inaugurazione del nuovo stadio, non parteciparono all’evento né il padre Dan né il figlio Ryan.

Everton, Cannes e Roma compongono la galassia Pursuit Sports, la holding creata dalla proprietà americana per la gestione e lo sviluppo dei loro club professionistici. Un segnale di apertura dopo tanta discrezione? Chissà.

Cosa ha fatto Ryan Friedkin

In Costa Azzurra, dopotutto, i Friedkin a Cannes vengono sempre molto volentieri, qui si sentono semplicemente di casa, tra cinema e turismo di lusso. Ryan ha salutato con affetto i suoi due condottieri, ha dato una pacca sulla spalla di Gasp, con il quale ha un filo diretto e un rapporto speciale, poi ha destinato un sorriso a Chabert, il tecnico che ha riportato il Cannes tra i professionisti al termine della passata stagione.
Al fischio d’inizio il presidente dei giallorossi nonché tenutario della Roma si è trasferito sulle tribune dello stadio De Coubertin, intrattenendosi a lungo con il ds della Roma, D’Amico, e con il ceo dei francesi, Gobin.
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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