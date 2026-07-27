ll pomeriggio di Ryan Friedkin con i due club di “casa”

Ieri Ryan Friedkin era in tribuna per assistere all’amichevole “in famiglia” all’amichevole tra Roma e Cannes, due squadre di proprietà della famiglia.

Corriere dello Sport (G.Marota) – A bordo campo, interessato ad ogni dettaglio del riscaldamento di Roma e Cannes, ieri c’era anche un attentissimo Ryan Friedkin. Una presenza non annunciata, forse anche per questo significativa: dodici mesi fa quando la Roma venne ospitata dall’Everton per l’inaugurazione del nuovo stadio, non parteciparono all’evento né il padre Dan né il figlio Ryan.

Cosa ha fatto Ryan Friedkin

In Costa Azzurra, dopotutto, i Friedkin a Cannes vengono sempre molto volentieri, qui si sentono semplicemente di casa, tra cinema e turismo di lusso. Ryan ha salutato con affetto i suoi due condottieri, ha dato una pacca sulla spalla di Gasp, con il quale ha un filo diretto e un rapporto speciale, poi ha destinato un sorriso a Chabert, il tecnico che ha riportato il Cannes tra i professionisti al termine della passata stagione.

Al fischio d’inizio il presidente dei giallorossi nonché tenutario della Roma si è trasferito sulle tribune dello stadio De Coubertin, intrattenendosi a lungo con il ds della Roma, D’Amico, e con il ceo dei francesi, Gobin.