Arriva Castro, il vice Malen per Gasperini

Praticamente chiusa la trattativa per Castro al Bologna. Sarà il vice Malen, ma può giocarci insieme. Da risolvere la questione Dovbyk.

Il Messaggero (S.Carina) – «Vuole andare a Roma a tutti i costi, è entusiasta». La voce interna che rimbalza da Bologna spiega in parte il blitz per Castro, nuovo attaccante della Roma. Ok, manca l’ufficialità ma il più è fatto. Anche perché l’argentino ha sposato la causa giallorossa in un attimo. Non c’è stato spazio per i «boh», i «forse», i «vediamo», i «ci penso».

Castro a Roma, Dovbyk a Bologna?

Appurata giovedì sera la difficoltà di arrivare aha affondato il doppio colpo con ile l’argentino che ha risposto con entusiasmo. Quell’entusiasmo del quale aveva bisogno il ds,e latutta dopo un inizio di mercato a dir poco in salita. Così, una volta trovato l’accordo con l’attaccante, è partita la trattativa con il club rossoblù. Siamo ormai alle battute finali, a tal punto cheè atteso aentro domani: intesa per 33 milioni più 2 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

In parallelo si è trattato anche il prestito di Dovbyk. Proprio la questione dell’ucraino è l’ultimo nodo da sciogliere. Perché anche se il Bologna ha chiesto che siano due operazioni disgiunte, vien da sé che mantengano dei punti di contatto. Il club rossoblù vorrebbe in prestito l’ucraino ma ha chiesto che i Friedkin partecipino in parte all’ingaggio mentre D’Amico vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Perché Castro? Semplice, corrisponde al profilo che Gasperini e la Roma stavano cercando: giovane ma non inesperto, in ascesa ma con margini di miglioramento, ingaggio sostenibile e tecnicamente diverso da Malen. Toto o la Locomotora ha proprio nella generosità una delle sue peculiarità migliori. Tra l’altro nulla vieterà in alcune circostanze di far giocare Castro vicino a Malen con un trequartista dietro oppure far slittare l’olandese a sinistra anche se il tecnico lo preferisce come terminale offensivo.