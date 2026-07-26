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Calciomercato Roma, spunta Ibrahim Mbaye: il PSG apre alla cessione ma la richiesta è altissima

Edoardo Mattei
Pubblicato 6 ore fa il 26/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, spunta Ibrahim Mbaye: il PSG apre alla cessione ma la richiesta è altissima

La Roma segue il talento del PSG Ibrahim Mbaye: sul classe 2008 anche Liverpool, Manchester City e Chelsea

La Roma continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa c’è anche Ibrahim Mbaye, talento classe 2008 di proprietà del Paris Saint-Germain, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG sarebbe disposto a valutare una cessione del giovane attaccante, ma soltanto davanti a un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Una valutazione che rende l’operazione particolarmente complicata per la Roma. Sul nazionale giovanile senegalese, che ha recentemente affidato la propria procura alla Gestifute di Jorge Mendes, c’è infatti una concorrenza di altissimo livello. Tottenham, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen hanno già manifestato interesse per il giocatore, seguendone da vicino la crescita.

Per il club giallorosso la pista Mbaye resta dunque molto difficile, sia per le elevate richieste economiche del Paris Saint-Germain sia per la presenza di alcuni dei principali club europei pronti a inserirsi nella corsa al giovane talento.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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